Autopsia confirma que bebé muere a causa de vacuna aplicada en Chacao

Este martes Cecilia García, abuela paterna del bebé de 11 meses de nacido que fallece ocho horas después; de ser atendido en un operativo de inmunización en el municipio Chacao del estado Miranda; asegura que autopsia confirma que bebé muere a causa de la vacuna.

«Ya entregaron los resultados de la autopsia. La muerte fue a causa de la vacuna. No puedo dar detalles, porque no me he leído el informe. En sí, no sé todo lo que dice. El documento lo tiene mi hijo, para todo el papeleo del cementerio. Pero ya nos dijeron que sí tenía que ver con la vacuna»; revela la abuela a El Pitazo.







El medio digital afirma que el informe del forense comprobó; que la causa de la falla súbita en los órganos estaban vinculados con los componentes de alguna de las cuatro dosis que le aplicaron.

Cabe destacar, que el cadáver del bebé fue entregado a su padre, Francisco José Poleo; el domingo en la tarde y enviado directamente a la funeraria pagada por la gobernación de Miranda.

García dijo que los funcionarios de la gobernación; se comprometieron a hacerle seguimiento a la investigación que ya inicia el Ministerio de Salud; tras el resultado de la autopsia confirma que bebé muere a causa de la vacuna.

«Los de la gobernación de Miranda nos aseguraron que iban a llevar las averiguaciones hasta las últimas consecuencias. Que iban a dar con los responsables, sea quien sea. Ellos pagaron los gastos de la funeraria y todo lo del cementerio», expresa.

