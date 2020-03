Bejuma alerta por coronavirus pero con fallas de agua y luz

Bejuma racionada por falta del vital líquido; a causa de la caja de agua; la cual presenta una fisura que no permite su llenado completo. También, por los bajones en la electricidad, se han dañado algunos pozos; pero afortunadamente no tiene ningún caso de coronavirus; informaron sus autoridades a través de un Decreto Municipal acerca del Covid-19.

Suspendidas actividades culturales, deportivas, recreativas y cerrados locales nocturnos

Se suspenden por Quince (15) días a partir de la publicación del Decreto; en Jurisdicción del Municipio Bejuma, todas las actividades Culturales, Deportivas y Recreativas; sean en espacios abiertos o cerrados. Igualmente se procede al cierre de locales nocturnos; y no se permitirán concentraciones públicas de más de 20 personas

El alcalde del municipio Bejuma, abogado Rafael Morales; y la autoridad única de salud en el Eje Occidental, Liliana Valera; se pronunciaron con respecto a la situación del Coronavirus o Covid-19; durante un programa de realizado en cadena municipal.

El primer mandatario local afirmó que hasta la fecha; lunes 16 de marzo, no se han reportado casos positivos; desmintiendo así rumores infundados; acerca de contagiados que se encontraban el Policlínico Bejuma.

En cuanto al problema de la falta del vital líquido en el municipio; informó que la caja de agua presenta una fisura que no permite el llenado completo de la misma; y por ello se presentan fallas en la distribución. Destacó que por los bajones en la electricidad se han dañado algunos pozos; y se está trabajando en su rehabilitación.

“En el día de hoy se va a rehabilitar el pozo 3 y el pozo 8 en El Rincón; que surte a la red principal del municipio. También la rehabilitación del pozo 1, e Hidrocentro va habilitar dos pozos más. Con eso se va a colocar operativa la distribución en un 80 por ciento”.

Ante una pregunta de la audiencia, Morales resaltó; que el Hospital de Bejuma no tiene las condiciones necesarias para atender posibles casos de la enfermedad; y de haber un contagiado sería enviado a alguno de los tres centros de salud acondicionados para tal fin en Valencia. Los comercios no van a ser cerrados, pero se deben tomar las medidas necesarias; concernientes a evitar la propagación del virus.

“La redes comunales, de inteligencia social, los Clap y las Ubch; deben activarse en no causar alarma en la población”. Valera llamó tomar las previsiones necesarias; así como a mantener la calma y la cordura. Expuso que la máxima autoridad regional de Insalud será la encargada de dar las informaciones.

El Alcalde anunció que las actividades del 19 de marzo; Día de San José de Canoabo, fueron suspendidas; pero se va a continuar con la pintura de la iglesia, el reacondicionamiento de la plaza y el alumbrado público; cumpliendo con las medidas preventivas. Por último, Valera indicó que ante cualquier eventualidad las personas pueden llamar al 0800-2684319; 0212 – 806879, 0800-8444526 y el 911.

ACN/np/Bejuma

No deje de leer: Atrapan peones de granja con 200 kilos de alimentos para pollo(Opens in a new browser tab)