¿Cuáles son los beneficios y efectos secundarios de las hojas de sen?

La infusión de hojas de sen es muy popular, se utiliza como laxantes, además tiene múltiples beneficios y propiedades para la salud.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta planta puede ser muy eficaz, pero también puede generar daño si no se toman precauciones, es importante no excederse de la dosis adecuada para evitar efectos secundarios.

Así que veamos los beneficios y propiedades de las hojas de sen, que van más allá de su efecto laxante.









La función más conocida de la hoja de sen es como laxante. Y es que su eficiencia para esto es prácticamente inmediata. En la medicina ancestral y la herbolaria, la hoja de sen es recomendada para episodios extremos de estreñimiento.

Prevenir hemorroides

Las hemorroides pueden aparecer si hay estreñimiento severo. Esto es debido a la presión sanguínea que hay en la zona.

Por esta razón es que tomar algunas dosis ligeras de hoja de sen previene las hemorroides, pues esta planta permite que las heces salgan con mayor facilidad, disminuyendo la presión que existe en el ano.

Diurético

Uno de los beneficios de las hojas de sen es que funciona como un diurético natural. Por sus efectos en el cuerpo, esta planta tomada en infusión ayuda a que el cuerpo deseche con mayor facilidad los líquidos que se acumulan en el organismo.

Desintoxicante

Debido a sus propiedades y beneficios diuréticos y laxantes, las hojas de sen son una excelente desintoxicante. Además de usarse para aliviar el estreñimiento, esta planta se ingiere en infusión para desintoxicar de forma general el cuerpo

Previene aparición de cálculos biliares

La hoja de sen es un eficiente colagogo. Los colagogos son sustancias que permiten la expulsión de la bilis contenida en la vesícula biliar. La hoja de sen tiene, entre sus propiedades, este beneficio para el cuerpo.

Auxiliar contra el colon irritable

Algunos tratamientos contra el colon irritable incluyen a la hoja de sen. Como ya se ha mencionado, la principal función de la hoja de sen es como un potente y eficiente laxante natural.

Combate la hinchazón por retención de líquidos

El calor u otros factores provocan que el cuerpo se hinche por la retención de líquidos. No obstante, esto no es algo que deba pasarse por alto, el cuerpo no debería tener un exceso de líquidos por demasiado tiempo.

Por esta razón se recomienda tomar hoja de sen para gozar de su efecto diurético. Una infusión de esta planta ayuda a que el cuerpo deseche este exceso de agua, y como consecuencia se alivia la hinchazón que regularmente ocurre en las extremidades.

Fortalece la vesícula biliar

La hoja de sen ayuda a fortalecer la vesícula biliar. Al tratarse de un colagogo, la hoja de sen no solamente ejerce la función de sacar el exceso de bilis de la vesícula, sino que logra también fortalecerla para que funcione de forma óptima.

Por esta razón es que la hoja de sen funciona como un desintoxicante muy eficaz. Mientras se mantenga su consumo en un nivel moderado, esta hoja puede ayudar a que el cuerpo se libere de las toxinas que se acumulan de forma natural.

Elimina parásitos intestinales

Los parásitos intestinales provocan problemas digestivos. La recomendación general de los médicos es que los humanos tomemos algún medicamento desparasitante para limpiar los intestinos.

La hoja de sen es una alternativa natural para liberar al cuerpo de los parásitos intestinales.

Cabe descatar, que esta infusión no se usa en niños.

Depurativo

Depurar el cuerpo con cierta frecuencia nos ayuda a sentirnos ligeros y llenos de energía. La hoja de sen está considerada como un eficiente desintoxicante y depurativo. Además de eliminar del cuerpo las toxinas que acumula, también lo depura.

Mejora el sistema digestivo

Al liberar al cuerpo de parásitos intestinales, el sistema digestivo mejora. Este es el motivo por el que la hoja de sen se ha recomendado para auxiliar en el tratamiento del colon irritable, porque además mejora el funcionamiento de los intestinos.

Auxilia la función depurativa del hígado

La hoja de sen es un auxiliar en el funcionamiento del hígado. Este órgano es el gran depurador del organismo, de su buen funcionamiento dependen otras tantas funciones en el cuerpo, por eso la importancia de mantenerlo saludable.

No obstante, hay que tomarlo con moderación, pues excederse en tomar hoja de sen, podría tener el efecto contrario y dañar gravemente al hígado.

Efectos secundarios de la hoja de sen

La hoja de sen puede tener efectos adversos si se consume en altas dosis o por un tiempo prolongado. Una de las principales consecuencias de esto es que los intestinos dejen de funcionar de forma adecuada y se genere una dependencia a los laxantes.

Por otro lado, el consumo excesivo de la planta podría ocasionar dolores de estómago y diarrea. Por lo anterior, es necesario consultar con el médico antes de ingerirla y dejarle saber si tienes alguna de estas condiciones:

-Has tenido alguna reacción alérgica al sen o a algún medicamento en el pasado.

-Tienes una obstrucción intestinal, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.

-Estás en el proceso de quedar embarazada, ya estás embarazada o estás amamantando.

Recuerda que, además de este remedio natural, el estreñimiento y los problemas digestivos se pueden mejorar incorporando hábitos saludables a tu rutina diaria. Procura llevar una dieta balanceada con alto contenido de fibra, beber como mínimo 2 litros de agua al día y realizar alguna actividad física.

Cómo preparar una infusión de hoja de sen

Las preparaciones a base de hierbas son muy comunes para aliviar los síntomas de algunas condiciones leves de salud y que no requieren de un tratamiento médico. Aunque la mayoría de estas bebidas son aromáticas y de sabor suave, en el caso del sen, este se caracteriza por tener un sabor ligeramente amargo.

Sin embargo, ciertas preparaciones de esta planta ya vienen mezcladas con otras hierbas. Esto hace que tenga un mejor sabor y aroma. En cuanto a su preparación natural en infusión, el proceso es muy sencillo y solo debes seguir los pasos que detallamos enseguida.

Ingredientes

1 taza de agua (250 ml).

1/2 cucharadita de hojas de sen (2 gr).

Miel (opcional).

Preparación

En una olla pequeña vierte el agua y pon a calentar a fuego medio.

Antes del punto de ebullición, añade las hojas de sen y apaga el fuego.

Deja reposar por 10 minutos y cuela la preparación.

Si deseas, endulza con miel.

Puedes beber una o dos cucharadas de 5 ml al día.

ACN/ Estilonext

No dejes de leer: Alivia enfermedades respiratorias con eucalipto

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN