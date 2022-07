Benito Liendo y José Manuel Uzcátegui ofrecerán un recital en Estados Unidos

Compartir

El músico venezolano Benito Liendo presentó el pasado domingo 24 de julio un recital en The Rock Church de Orlando, en Estados Unidos, con el que fejestó la unión de las comunidades.

Este recital forma parte de la agenda cultural del proyecto de formación musical de la Fundación Orquestal Siman (Simanof), creada por Susan Siman.

Con esta iniciativa busca empoderar musicalmente a niños y jóvenes, en especial a los que se encuentran en los grupos más vulnerables.

Durante el espectáculo, el violonchelista Benito Liendo interpretó Hallelujah de Leonard Cohen y El canto del Pájaro.

Además, estuvo acompañado por el joven músico venezolano José Manuel Uzcátegui.

Por su parte, Uzcátegui, estuvo encargado de las lecciones de piano en Simanof, prepara junto a los estudiantes de la cátedra unas piezas musicales para el deleite de todos los asistentes.

El show también incluyó unas presentaciones de canto y la intervención de la banda The Rock Church con el tema Because We Believe, del tenor italiano Andrea Bocelli.

Este concierto sirvió como una gran oportunidad para integrar a las comunidades cercanas a la iglesia, así como a las personas que se encuentran en las ciudades cercanas.

Benito Liendo extiende la invitación a sumarse a este proyecto musical basado en el Sistema de Orquestas de Venezuela, que sigue en constante crecimiento y se perfila en un futuro cercano a crear una orquesta sinfónica juvenil e infantil con proyección en todas las comunidades del país norteamericano y el mundo.



