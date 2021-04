Benzema fue el «ángel» de Madrid, pero Chelsea saca un gran empate (+ vídeo)

Raúl González Blanco, Raúl o el «Ángel» de la Casa Blanca, ese mismo espíritu llegó en el momento justo para que Karim Benzema anotara la diana y Madrid empató ante Chelsea (1-1) en la ida de la semifinales de Champions.

Dentro de una semana se definirá esta historia; con una escuadra «Blue» que pudo llevarse todo, pero también al frente había un portero, el belga Thibaut Courtois.

El estadio Alfredo di Stéfano, vacío como «manda la pandemia» fue el escenario, donde los dirigidos por Zinedine Zidane y los del alemán Thomas Tuchel estuvieron muy ocupados en la mediacancha; pero el visitante tomó ventaja por intermedio del estadounidense Christian Pulisic, cuando aún no pasaban el primer cuarto de hora.

Madrid empató ante Chelsea

Un juego de alta estrategia, donde lo quirúrgico de Zidane pudo costar una caída en casa; si se puedo halar de localidad, cuando solo están dos equipos en cancha.

Chelsea advirtió temprano (10′) cuando Courtois salvó un tiro en el área por parte del alemán Timo Werner; pero luego no pudo con Pulisic, quien recibió la esférica dentro del área, recordó para esquivar al portero y pega el riflazo en medio de unos cuatro merengues a las 14′.

Apareció el «Ángel»

Pero a los 29′, en el sitio y el momento justo apareció el artillero galo; al bajar con la cabeza un centro para luego de volea le dio con todo para romper la valla del senegalés Édouard Mendy.

Ahora la historia se muda para el próximo miércoles, cuando Madrid debe visitar el Stamford Bridge, en una semifinal abierta, pero al filo de la navaja para ambos; que deberán colocar más en el asador si quieren acceder al último peldaño para ir por la ansiada orejona.

Empata a Raúl

Benzema sigue estableciendo récords goleadores y este martes, con su tanto ante el Chelsea, igualó a Raúl González Blanco como el cuarto máximo anotador de la historia de la Liga de Campeones con un total de 71 dianas.

El delantero francés, que suma cuatro títulos en la mejor competición de clubes de Europa, vive un idilio con la ‘Champions’, en la que ha llegado a dicha cifra en 130 partidos, por los 142 que necesitó el ex ‘7’ madridista sumando también los que disputó con la camiseta del Schalke 04 alemán.

Por delante en la clasificación tiene al polaco Robert Lewandowski (73); el argentino Lionel Messi (120) y al portugués Cristiano Ronaldo con 135.

Un Benzema que hace seis días, frente al Cádiz, ya superó otro récord de Raúl anotando a 35 equipos diferentes en la Liga; además, es el quinto máximo goleador de la historia del Real Madrid (277, con Santillana delante con 290).

Impresiones

«Lo de Karim es impresionante, me alegro por él. No me sorprende lo que hace cada partido… Al final creo que es un resultado justo». Zinedine Zidane

“La vuelta va a ser una final. El gol nos llegó en un momento difícil, pero pudimos levantarnos y seguir porque al principio fue un poco difícil». Thibaut Courtois

«Ha sido mala suerte para nosotros, porque nos marcaron en un balón parado. Concedimos un gol de la nada. Es un resultado decepcionante, pero es importante que no perdamos confianza». Thomas Tuchel

A saber

Benzema en los últimos ocho juegos (contando siete en LaLiga) suma 10 goles, llegando a 27 en la temporada y está a tres tanto de su mejor temporada con Madrid (2018-2019) con 30.

Ficha técnica

Real Madrid (1): Courtois; Carvajal (Odriozola, 77′), Militao, Varane, Nacho, Marcelo (Marco Asensio, 77′); Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius (Hazard, 65′) y Benzema (Rodrygo, 90+2′). DT. Zinedine Zidane.

Chelsea (1): Mendy; Azpilicueta (James, 66′), Christensen, Thiago Silva, Rudiger, Chilwell; Kanté, Jorginho; Mount, Pulisic (Ziyech, 66′) y Werner (Havertz, 66). DT. Thomas Tuchel.

Goles: Pulisic (14», Benzema (29′).

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestados: Vinicius (27′), Kroos (60′), Marcelo (65′), Varane (78′) y Odriozola (89′); Pulisic (38′). Escenario: Estadio Alfredo Di Stéfano.

Benzema y nada más.

Estoy en condiciones de anunciar, que pase lo que pase: Benzema debe ser nominado al Balón de Oro.

¿Coinciden o es mucho? pic.twitter.com/Q2ZUU9h9rF — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 27, 2021

ACN/MAS/EFE

