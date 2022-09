Betty Piña, la venezolana que conquistó a los jueces de la Voz Senior

Compartir

La participante venezolana Betty Piña conquistó con su talento a los tres entrenadores Nacho, Andrés Cepeda y Kany García, de La Voz Senior.

Piña interpretó Con todo y mi tristeza, canción de Alberto Aguilera, y los tres entrenadores no dudaron en girar su silla. Lamentablemente, Cepeda se quedó sin poder hacerlo, pues su colega nacido en Venezuela, lo bloqueó.

A sus 61 años, la mujer nacida en Venezuela, lleva más de 40 años en la música, pasión que siempre mezcló con su larga carrera en la industria hotelera.

“Pasé por todos los cargos de un hotel, me conozco los cargos de la A a la Z, en tu tierra, en Medellín”, le contó a Iván Lalinde, con quien también recordó las épocas donde su nombre aparecía en los titulares de prensa de su país de nacimiento.

Conoció a Juan Gabriel y fue telonera de Vicente Fernández

En la década de los 90, Betty coincidió en varias ocasiones con el artista mexicano Juan Gabriel, incluso conserva una fotografía donde ambos aparecen desayunando en un lujoso hotel de Valencia, su ciudad natal. En su relato, recordó que el intérprete de No tengo dinero le recomendó seguir en la música y no abandonar su sueño.

Como si fuera poco, también tuvo la oportunidad de ser telonera de Vicente Fernández. “En el año 2000 tuve una experiencia grandiosa, con nervios porque me dijeron que él quería hablar conmigo, fui a su camerino y me preguntó por mi repertorio para el show. Me ofreció su mariachi y hasta me invitó a México a su rancho, nunca pude ir”, recordó.

La confesión que Piña le hizo a Nacho en la Voz Senior

Antes de decidirse con cual de los jueces de la Voz Senior se iría, la participante confesó su admiración por el cantante de Me voy enamorando, a quien le pidió bailar sobre el escenario y cumplir también su sueño de volver a hacerlo después de seis años.

El cantante bailó con su compatriota Báilame y finalmente consiguió que Betty se sumara a su equipo.

