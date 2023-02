Este #11Feb usuarios del Bicentenario reportan problemas para ingresar a la plataforma

Compartir

El Gobierno Nacional anunció que activará a través del Sistema Patria, el primer bono de especial del mes de febrero», según publicaron en la cuenta oficial de @BonosSocial, este martes 7 de febrero.

No obstante, los usuarios tras la publicación se quejaron ya que dicen no todos son beneficiados con estos bonos. «Buenas noches tengo un año casi que no me llegan los bonos, me actualizan, me escanean y nada, qué puedo hacer», publicó el usuario Tomas Cedeño.

Mientras que la usuaria identificada como Evelyn agregó: «Buenos días, amigos. A mi no me vienen los bonos, por eso no deberían enviarme mensajes sobre bonos, voy a eliminar más bien ese carnet que para nada lo tengo, no me sirve de nada».

El gobierno de Nicolás Maduro entrega mensualmente dos bonos especiales, los cuales varían de monto; sin embargo, los bonos entregados solo alcanzan para comprar dos o tres productos de la canasta básica alimentaria.

El segundo bono especial que fue entregado el pasado mes de enero, fue de 72,00 bolívares, es decir, un poco más de 3 dólares, tomando como referencia el valor del dólar oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Con información de WTCR

