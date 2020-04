Biden será el rival de Trump por presidencia de USA

Barack Obama expresidente de Estados Unidos nuncio este martes su apoyo a Joe Biden, al considerar al futuro candidato demócrata a la casa Blanca para guiar a los estadounidenses en los tiempos más oscuros en un país azotado por la pandemia del coronavirus.

Hace unas horas, a través de su cuenta de Twitter, se hizo el anuncio a través de un vídeo en el que Obama afirmó que, durante estos tiempos de pandemia, no hay mejor candidato para guiar al país.

«Creo que Joe tiene todas las cualidades que necesitamos en un presidente en este momento»; dijo Obama en un comunicado de prensa. «Joe tiene el temperamento y la experiencia para guiarnos a través de uno de nuestros tiempos más oscuros», agregó. «Es por eso que estoy orgulloso de apoyar a Joe Biden para convertirse en Presidente de los Estados Unidos «.

De esta manera, Barack Obama anuncia su apoyo a Biden, apoyo para el futuro candidato, que lo hace más popular entre los demócratas, es un impulso para el candidato de 77 años que buscara disputarse a Donald Trump su reelección después del abandono de Bernie Sanders.

«El tipo de liderazgo que se guía por el conocimiento y la experiencia; honestidad y humildad; empatía y gracia: ese tipo de liderazgo no solo pertenece a nuestros parlamentos estatales y a nuestros alcaldes, pertenece a la Casa Blanca», indicó.

«Y -continuó- es por eso que estoy tan orgulloso de respaldar a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos».

Barack Obama grabó un vídeo de 12 minutos filmado en la vivienda de la familia en el barrio de Kalorama, en Washington DC.

Este nuevo anuncio se produce días después del retiro de Bernie Sanders, que se retiró la semana pasada de las primarias.

Públicamente, el expresidente se ha mantenido neutral durante las primarias, pero entre bastidores jugó un papel importante para convencer a Sanders de que abandonará la carrera presidencial y respaldará a Biden; de acuerdo al diario The New York Times.

A través de Twitter, enseguida Biden dio la bienvenida al apoyo de Obama y aseguró que significa «todo un mundo» para él y para Jill, su esposa.

Finalmente, para consagrarse como candidato de los demócratas, Biden necesita enfrentarse a varios procesos de primarias como Oregón, Delaware e Indiana; para luego acudir a la convención del partido, donde formalmente se designa al candidato.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX

— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020