Biden viajó de sorpresa a Ucrania donde ofreció ayuda y sanciones contra Rusia

Compartir

Este lunes 20 de febrero a primera hora, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó un viaje sorpresa a la ciudad de Kiev por primera vez, a casi un año de la invasión rusa contra Ucrania.

El mandatario de EE.UU., arribó a la capital de esa nación en guerra a las 8 a.m. hora local (1:00 a.m. ET), según reseñaron reporteros que viajaban con Biden dentro de la nación.

Además, fue recibido por la embajadora de estadounidense en Ucrania Bridget Brink, mientras que la comitiva llegó al Palacio Mariinsky poco después de las 8.30 (hora local).

Al llegar al palacio presidencial Biden fue recibido por su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, y su esposa, Olena Zelenska.

«Gracias por venir», dijo Zelensky, estrechando la mano de Biden.

Biden ofrece ayuda a ucrania

Biden anunció este lunes, la concesión de US$ 500 millones de ayuda adicional a este país.

El presidente de EE.UU. dijo que el paquete incluiría más equipamiento militar, incluyendo munición de artillería, más jabalinas y obuses.

Mientras que Zelensky dijo que él y Biden hablaron de «armas de largo alcance y de las armas que aún pueden ser suministradas a Ucrania aunque no lo hayan sido antes».

En su intervención, Biden habló de la resistencia ucraniana cuando la guerra entra en su segundo año.

Sanciones contra Rusia

El presidente Joe Biden reafirmó el apoyo «inquebrantable» de Estados Unidos a Ucrania y nueva serie de sanciones en el histórico viaje.

«Mientras el mundo se prepara para conmemorar el primer aniversario de la brutal invasión rusa de Ucrania, me encuentro hoy en Kyiv para reunirme con el Presidente Zelenskyy y reafirmar nuestro inquebrantable e inquebrantable compromiso con la democracia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania», declaró Biden.

«Cuando Putin lanzó su invasión hace casi un año, pensó que Ucrania era débil y que Occidente estaba dividido. Pensó que podría sobrevivir a nosotros. Pero estaba totalmente equivocado», afirmó Joe Biden.

El presidente confirmó otra donación de material militar estadounidense, y dijo que a finales de esta semana su gobierno «anunciaría sanciones adicionales contra las élites y empresas que intentan eludir o respaldar la maquinaria bélica de Rusia».

Biden tiene previsto visitar Polonia a finales de esta semana para conmemorar el aniversario de la invasión rusa.

con información de ACN/CNN

No dejes de leer: Golpea brutalmente a sus padres y es detenido en Falcón