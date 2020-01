Biopago de nuevo este lunes 13 de Enero

El Banco de Venezuela informó el pasado sábado 4 de enero; que hasta el viernes 10 la plataforma estaría fuera de servicio para realizarle un mantenimiento; por lo cual, sería este próximo lunes 13 de Enero, cuando arranque de nuevo el uso del sistema BioPago.

La Asociación Nacional de Criptomonedas (Asonacrip) informó, de manera extraoficial, que ya todo está listo para reiniciar el uso del sistema BioPago del Banco de Venezuela para poder recibir la criptomoneda Petros.

Todo listo para el reinicio del uso de BioPago

#Extraoficial Nos informan que todo está listo para el inicio del uso de BioPago de Banco de Venezuela el día Lunes para recibir #Petros

El pasado sábado 4 de enero, la entidad financiera informó que hasta el viernes 10 de enero la plataforma estaría fuera de servicio para realizarle un mantenimiento.

Que desde hoy #04Ene hasta el viernes #10Ene para un uso más eficiente del monedero #Petro, el #BDV realizará mantenimiento al sistema del canal #BiopagoBDV

El viernes pasado, la Asonacrip también confirmó por medio de Twitter que el sistema de BioPago, punto de venta diseñado por el Banco de Venezuela y que hasta el 5 de enero era el método de pago más utilizado por los venezolanos para gastar sus Petros, dejaría de liquidar las operaciones en bolívares y pasaría a depositar a los comerciantes directamente en Petros

Este lunes arranca de nuevo el uso del sistema BioPago, se conoció extraoficialmente.

