«Bisexualidad» de Piqué lo separa de Shakira predice Mhoni

Separación de Shakira y Piqué en 2020 será por ‘bisexualidad’ del futbolista; según afirmó Mhoni. La Vidente predice que la cantante Shakira terminará su relación con Gerard Piqué; pues menciona la esotérica que debido a una confesión y entre otras cosas que hará el futbolista; es que terminarán por la separación de ambos.

Mhoni Vidente continúa compartiendo sus predicciones que aunque en ocasiones son cosas positivas otras no lo son tanto, reportó Show.news.

Shakira y Piqué tienen juntos dos hermosos hijos, a pesar de que la intérprete de «Antología» es diez años mayor que el futbolista hasta el momento no se sabía si había problemas entre ellos.

Aunque recientemente mucho se han presentado varios rumores de problemas entre la pareja lo cual podría decirse que es normal entre cualquier matrimonio solo que se agraba cuando quienes tienen problemas son celebridades como es su caso.

El futbolista Piqué se declara bisexual en el 2020 predice Mhoni

«A Gerard Piqué lo veo saliendo con una modelo que fue una ex novia de él, parece que es italiana o francesa pero también saliendo con un futbolista italiano o francés así es Gerard Piqué se declara bisexual en el 2020», dijo Mhoni.

Mhoni comenta en su predicción que Shakira está entrando en una etapa muy dura de su vida, la menopausia y que a pesar de ser una mujer muy inteligente y fuerte llegará a tener algunos problemas pues la vidente asegura que serán los celos los que alejen a Shakira de su esposo.

Casi al final de su predicción Mhoni le da un consejo a Shakira, «calma, tranquila es mejor un buen amigo que un mal amante», y que incluso le salía la carta de las cuestiones legales, de impuestos, divorcios y cambios de casa.

A pesar de que tendrá varios problemas ya sean hormonales como emocionales para el año 2020 Shakira tendrá de nuevos varios éxitos en su carrera pues es una artista que se reinventa año con año.

ACN/MiamiDiario/La Comunidad

