Histórico: El Bitcoin pasó por su tercera división (halving)

La volatilidad de los precios de Bitcoin ha disminuido, después del evento de «halving», donde la recompensa por la labor de minería se redujo a la mitad el pasado lunes, en lo que significó la tercera división de este tipo para esa criptomoneda.

El halving, significa que la recompensa por cada bloque extraído (minado), desde la cadena de bloques de Bitcoin se redujo de 12,5 BTC a 6,25 BTC (justo a la mitad) a las 19:23 GMT del lunes, cuando la criptomoneda se cotizaba cerca de $8.500. Esto se debe a que un número predeterminado de bloques, estipulado por el creador de la criptomoneda (Satoshi Nakamoto), habría sido alcanzado por los mineros ese día.

Desde ese momento, los precios se han restringido en gran medida a un rango estrecho que oscila entre $9.500 y $9.820 por unidad.

La acción silenciosa del precio del Bitcoin posterior al halving, se encuentra en marcado contraste con el sólido negocio en el rango de los $1.000 a los $9.200 observado durante las 24 horas previas al evento de división de la recompensa de los mineros.

La criptomoneda saltó de $8.000 a $10.000 en los nueve días previos al halving, hasta el 10 de mayo cuando volvió a caer a $8.100.

El Bitcoin es muy volátil, la expectativa del mercado depende de cuán volátil será el activo en el futuro, y esto también se ha reducido drásticamente después de la reducción de la recompensa de los mineros a la mitad.

Los indicadores de volatilidad del Bitcoin en los últimos tres meses han disminuido al 80% desde el 93% antes del halving.

La respuesta mediocre de Bitcoin a la reducción por halving no es sorprendente; ya que el evento ha sido ampliamente discutido durante muchos meses y fue muy ponderado por el mercado.

Al respecto, Cynthia Wu, la jefa de desarrollo de negocios y ventas en la firma de servicios financieros de activos digitales Matrixport, dijo: «La reducción a la mitad ya estaba incluida y la criptomoneda podría negociarse en el rango de $8.000 a $10.000 en el corto plazo».

El Bitcoin revirtió la venta masiva de $10.000 a $3.867 vista en la primera mitad de marzo. El espectacular aumento fue al menos en parte impulsado por el alza especulativa alcista previa al evento del halving. Hubo evidencia de que tanto pequeños como grandes inversores acumularon criptomonedas en el período previo al evento.

Algunos observadores de esta criptomoneda se arriesgan a predecir una caída de precios en el corto plazo, ya que la reducción a la mitad de la recompensa de los mineros ha duplicado el costo de la producción de bitcoins; y ha hecho que las máquinas mineras de generaciones anteriores no sean rentables.

Como resultado, algunos mineros en apuros podrían cerrar y vender sus posesiones de bitcoins para recuperarse económicamente; lo que se suma a las presiones bajistas en torno a la criptomoneda.

Bitcoin Halving Arrives: Mining Rewards Drop for Third Time in History – CoinDesk https://t.co/et7KZYDqAq

— Snapzu World News (@Snapzu_News) May 13, 2020