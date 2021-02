Bitoqueao seguirá sorprendiendo este 2021

Bitoqueao inició 2021 con ganas de asumir retos y el balance de un 2020 productivo: promocionó con éxito los temas Encuentro Fabuloso, Delivery de Besos y No Me dejes en visto.

Por lo que se mantuvo en los primeros lugares de popularidad y fue reconocido como “Artista del Año” en el resumen anual de la cartelera radial del Record Report.

En medio de la pandemia, Bitoqueao estrechó aún más el vínculo con sus fanáticos y acompañó con música, reflexiones y recomendaciones para la prevención del COVID-19.

Sus publicaciones en redes sociales, siendo una ventana de calma en medio de la tormenta.

También, pudo llegar a las ventanas y balcones de muchos vecinos caraqueños gracias a la iniciativa de alcaldías de la ciudad.

Única en su estilo, sin parecerse a otro proyecto, la agrupación venezolana sigue trabajando en consolidar el género que han construido durante una trayectoria artística que ya alcanza los cinco años.

El 2021 inició con muy buen pie al plantear nuevas oportunidades y alentar sus ganas de seguir presentes con nuevas canciones.

También les empieza a dar alegrías: No me dejes en visto, sencillo que presentaron en diciembre pasado, ronda las 500 mil reproducciones en su canal de YouTube.

Su tema Ya no te quiero sigue brindándoles satisfacciones en vista que el videoclip fue galardonado recientemente en el Festival Lifft India como “Mejor Video”, “Mejor Director” y “Directora de Arte”.

Consciente que el cambio es una constante en la vida, la agrupación también se transforma: el doctor Juan Pirela cierra su ciclo dentro del proyecto para ocuparse de otros asuntos artísticos y personales, y Jolan queda como líder vocalista, acompañado por los músicos y coristas.

Para este año continúan trabajando, preparan nuevo contenido y dan los toques finales al que será su nuevo sencillo promocional, que esperan estrenar para el segundo trimestre.

Paso a paso, el grupo ha ganado el espacio que soñó conseguir en el mundo del espectáculo y trabaja para seguir creciendo.

También, celebran el reconocimiento que jóvenes y adultos brindan a su propuesta con la recompensa de verlos corear sus pegajosas canciones.

Jolan, médico y músico, lleva la batuta en este proyecto y es muestra innegable que después de los 50 la vida no se detiene, alentando a sus contemporáneos a darle contexto y valor a lo que no han hecho hasta ahora para enfilar sus energías en lograrlo.

