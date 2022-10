Blockchain de Binance pierde 570 millones de dólares tras ciberataque

Una blockchain de Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, sufrió un ciberataque por parte de un grupo de delincuentes que lograron robar del sistema cerca de 570 millones de dólares.

De acuerdo a la información publicada en Twitter el pasado viernes por El CEO de Binance, Changpeng Zhao; los tokens fueron robados de un bridge de blockchain utilizado en la cadena BNB, conocida hasta febrero como Binance Smart Chain.

Los bridges de blockchain son herramientas que se utilizan para transferir criptomonedas entre diferentes aplicaciones.

Vale mencionar que los delincuentes los han atacado cada vez más, con alrededor de 2 mil millones de dólares robados en 13 ataques diferentes; principalmente este año, dijo el investigador Chainalysis en agosto.

BNB Chain indicó que, en una publicación de blog, que el ciberdelincuente retiró un total de 2 millones de la criptomoneda BNB; con un valor de alrededor de 570 millones de dólares.

La mayoría de los activos en BNB permanecieron en la dirección de la billetera digital del criminal; mientras que alrededor de 100 millones «no se recuperaron», dijo el vocero de Binance por correo electrónico.

Our 150-strong global security team works on the front lines to combat cybercrime across the globe. Do other financial institutions do that proactively? https://t.co/IUrfLaSAIQ

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 7, 2022