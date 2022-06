Anahys Ramos, blogger venezolana que inspira a sus seguidores

Compartir

La blogger venezolana Anahys Ramos, se ha encargado de inspirar a las mujeres a través de su Blog, en el que resalta su estilo y ofrece tips de moda.

Sus consejos te serán muy útiles a la hora de elegir un atuendo para cualquier ocasión; combina a la perfección los colores y revela cuál es el que está en tendencia.

De esta manera empodera a las mujeres con sus recomendaciones y las hace sentir más seguras al momento de vestirse.

Actualmente vive en Miami, Florida (EEUU); tiene un estilo bien definido y eso es lo que la distingue de los demás.

“Amo la moda y el estilo de vida y eso es lo que proyecto, me encanta dar tips de moda, dar reseñas de lo que uso, ayudar a otros a inspirarse con mis looks, también me encanta recomendar lugares, productos”; expresó la venezolana.

Es importante mencionar que la blogger venezolana Anahys Ramos con su experiencia la ha llevado a convertirse en una influencer y embajadora de reconocidas marcas como: Hard Rock Café; Kappa; Presidente; Colmans; Style; Dove; Ebay; CVS Pharmacy; Vaseline; Teddy Blake; Vince Camuto, entre otros.

Su relación con las marcas siempre ha sido buena, porque logra un gran trabajo y conecta con ellas para ofrecerles lo mejor; es así, como obtiene una relación que perdura en el tiempo y la incluyen en otros proyectos de gran importancia.

“Más que trabajar con ellos, me gusta ser parte de su familia”; aseguró.

Blogger latina en EEUU

Anahys Ramos comenzó a escribir blogs como un pasatiempo y ahora se convirtió en su fuente de trabajo; el cual realiza con una gran pasión al momento de crear contenido.

“Saqué una marca de ropa llamada Annhell que también era uno de mis sueños y este fue el comienzo de mi vida como bloggera y creadora de contenido para marcas”; reveló.

Ella continúa con su estilo y eso es importante a la hora de crear contenido. Siempre busca las tendencias pero no todas le gustan; elige las que le encantan y van con su personalidad. Le da un toque extra minimal porque se identifica con ese estilo y le queda a la perfección.

No todo es moda…

Ramos ha dado grandes pasos como bloggers, porque no solo habla de moda; sino que también recomienda los mejores sitios que hay en Estados Unidos para visitar y pasar un momento especial.

Además, aprovecha para mostrar su estilo de vida y su forma de ser; transmitiendo esa buena vibra a sus seguidores e impulsándolos a crecer también.

Siempre se ha enfocado en seguir creciendo profesionalmente, ha sido constante y muy disciplinada en cada labor que realiza para demostrar el empoderamiento femenino, es así como se ha convertido en una inspiración para muchas mujeres.

Crece en seguidores

En estos momentos cuenta con casi 60 mil seguidores en la red social Instagram; donde se puede apreciar el gran talento que tiene y con su hermosa sonrisa y una gran figura modela los mejores outfits en distintas partes de Estados Unidos.

También aprovecha la red social para exponer su contenido y darse a conocer aún más con espectaculares videos que comparte con el público.

Sueños por cumplir

Anahys tiene muchos sueños por cumplir, uno de ellos, es abrir su compañía de marketing para ayudar a otras bloggers y marcas a crear contenido para sus redes sociales.

Lo que para ella fue un deseo, hoy en día lo ha materializado aplicando las mejores estrategias y mostrándose tal cual es; para enviar un mensaje positivo a las personas a no rendirse en ningún momento y luchar por lo que anhelan.

Confesó que ha sido un proceso lento pero seguro; sin perder el norte ha ido tras sus objetivos, como por ejemplo crear contenido fashion and lifestyle.

De pasatiempo a trabajo tiempo completo

Luego le llamó mucho la atención crear contenido para marcas y se convirtió en una de sus pasiones; tanto así que actualmente es su trabajo a tiempo completo y lo hace con mucho amor y cariño para sus lectores.

Chanel, Free people, Dior, Zara, Elli Saad, Nike, son algunas de las marcas que ama.

Sus años de trabajo se han convertido en experiencias para ella y ahora es una experta en moda; es un talento que muy pocos poseen y Anahys tiene la dicha de inspirar a otras mujeres y dejar el nombre de Venezuela en alto al representarnos en otras partes del mundo como una mujer luchadora que rompe estereotipos y trasciende fronteras con su labor.

