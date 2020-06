¡Otra vez! Bloqueado por CANTV el acceso a Youtube este jueves

Este jueves, el proveedor de internet venezolano CANTV, nuevamente bloqueo el acceso a internet para sus usuarios, especialmente para las plataformas de videos en línea Youtube, Periscope y Twitter, a propósito de la realización del Foro «La Transición en Venezuela es Posible», con la participación del líder opositor Juan Guaidó junto a otros políticos de renombre.

A través de las redes, los usuarios comenzaron a denunciar el bloqueo para acceder a las plataformas de video en línea que estaban transmitiendo el foro. Posteriormente, organizaciones especializadas en evaluar el tráfico de las red fijaron posición al respecto para dejar constancia de los bloqueos observados.

El portal Netblocks.org, que se especializa en el monitoreo del tráfico de la red, informó a través de un tuit que los servicios de transmisión en linea de las plataformas Youtube y Periscope se encontraban bloqueados por el ISP local CANTV, durante la transmisión del foro donde participaban el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, el expresidente de España, Felipe González, y el presidente de Colombia, Iván Duque, entre otros.

Confirmed: YouTube and Periscope streaming services restricted in #Venezuela during live broadcast with Juan Guaidó and former Prime Minister of Spain Felipe González; incident ongoing #11Jun 📉 pic.twitter.com/hGsof8hcmS

— NetBlocks.org (@netblocks) June 11, 2020