Bogotanos se arman tras cacerolazo monumental

Extienden el toque de queda en Bogotá a las principales ciudades de Colombia; de manera indefinida y mientras continúen las jornadas de protestas.

Alcalde de Cali declara toque de queda indefinido. Decretan toque de queda en municipio colombiano tras atentado. En Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, el toque de queda iniciará a las 20H00 (hora local); mientras que en el resto de la ciudad lo hará a las 21H00 (hora local.)

En el marco de las jornadas de protestas contra las políticas; del presidente de Colombia, Iván Duque, este viernes fue decretado un toque de queda en toda Bogotá.

Las medidas se producen tras una jornada de paro nacional; en la que varios sectores expresaron su rechazo al Gobierno colombiano.

Las medidas se producen tras una jornada de paro nacional en la que varios sectores expresaron su rechazo al Gobierno colombiano. | Foto: Reuters

Decretan toque de queda en toda Bogotá.

Alcalde de Cali declara toque de queda indefinido. Decretan toque de queda en municipio colombiano tras atentado.

En Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, el toque de queda iniciará a las 20H00 (hora local), mientras que en el resto de la ciudad lo hará a las 21H00 (hora local.)

En el marco de las jornadas de protestas contra las políticas del presidente de Colombia, Iván Duque, este viernes fue decretado un toque de queda en toda Bogotá.

Gran cacerolazo en Colombia contra políticas de Iván Duque

Previamente, el alcalde de esa entidad, Enrique Peñalosa, había anunciado que se implementaría un toque de queda en tres localidades al sur de la ciudad. La autoridad prevé desplegar unos 4.000 soldados y 7.000 policías para garantizar su cumplimiento.

Según reseñaron medios locales, en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, comenzará a partir de las 20H00 (hora local), mientras que en el resto del territorio será desde las 21H00 (hora local), hasta las 06H00 (hora local) del sábado 23 de noviembre.

Esta medida fue tomada por «desórdenes» registrados en el departamento, sin embargo, Peñalosa había asegurado que no tomaría esta decisión porque “hay una presencia efectiva del cuerpo policial en la ciudad”.

Alcalde de Cali se suma al toque de queda

Una medida similar anunció el jueves el alcalde de Cali, Maurice Armitage, desde las 19H00 (hora local) por «una serie de vándalos, desadaptados y delincuentes» que «están atracando y saqueando negocios».

Las acciones se producen tras una jornada de paro nacional realizada el jueves, en la que varios sectores expresaron su rechazo al Gobierno colombiano, que resultó en tres muertos y 273 heridos, según el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

ACN/diarios/Alfredo Jalife/Miguel Angel Ferrer/Pablo Jofre Leal/ Tulio Ribeiro/ Leonel Retamal/ Eduardo Martínez/Sabrina Roth/ Leonel Retamal

No deje de leer: Perro que ladra no muerde le dice Duque a Maduro(Opens in a new browser tab)