A la venta boletos para concierto de Rels B en Caracas

Este jueves inició la venta de las entradas para el concierto Rels B en Caracas.

El rapero español se presentará por primera vez en suelo venezolano como parte de su “Flakk Tour 2023”.

El show se llevará a cabo el 09 de febrero en la Terraza del C.C.C.T. y los fans podrán disfrutar en directo de hits como Skinny Flakkkkkkk, A mí, Cómo dormiste?, 100 Tracks, Don’t Tell My Mama, Clase G, Word Up, Hood Girl, Palm Tree y Tienes el don, entre otros con los que acumula millones de reproducciones.

Rels B es referente de la música urbana en el mundo entero con una pegajosa mezcla de rap, hip-hop, trap y R&B y letras de su autoría.

Rels B llegará por primera vez a Caracas Venezuela el jueves 09 de febrero en una coproducción de AGTE Live y Lauria Entertainment

El cantante, compositor y productor nacido en Palma de Mallorca ha realizado colaboraciones con Eladio Carrión, Nathy Peluso, Delacalle, Duki y Alemán, entre otros artistas.

También, lidera las listas de popularidad en España y en varios países de Latinoamérica.

Entradas disponibles en Ticket Mundo (@ticketmundo_ve) https://relsb2023.ticketmundo.com/

Más información @agtelive

