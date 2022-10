Bolsonaro dice que ganará en primera vuelta, tras votar en elecciones

Al menos 174 muertos dejo ayer sábado 1° de octubre una estampida durante un partido de fútbol en Indonesia, luego de que la policía lanzará gases lacrimógenos a hinchas que protestaban.

De acuerdo al reporte de las autoridades, además, unas 180 personas resultaron heridas.

Acerca de los hechos, habrían ocurrido después de que hinchas del Arema FC protestaran porque su equipo perdió contra su rival; el Persebaya Surabaya, informó Nico Afinta, jefe de policía en Java Oriental.

En vídeo que circulan en las redes sociales, se muestra a los fanáticos corriendo hacia el campo después del silbatazo final.

Acto seguido, la policía disparó gases lacrimógenos, provocando una estampida multitudinaria y casos de asfixia, detalló Afinta.

«Treinta y cuatro personas murieron dentro del estadio y el resto en el hospital», señaló.

“Salieron a un punto en la salida. Luego hubo una acumulación y en ese proceso hubo dificultad para respirar, falta de oxígeno”, sostuvo el jefe de la policía.

Vale mencionar que la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, ha indicado en distintas ocasiones; que la policía no debe llevar ni utilizar «gas de control de multitudes» en los partidos.

#Breaking: Just in – At least 108 people confirmed dead after a football match between Arema and Persebaya in #Indonesia, after they were cornered by riot police after a clash, and got tear gassed, with no other place to run or hide and dying of oxygen shortages duo to the gas. pic.twitter.com/S9mEPJVpUg

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) October 1, 2022