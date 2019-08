Bolsonaro se burló de la esposa del presidente francés y desata ola de críticas

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se burló de la esposa del presidente francés Emmanuel Macron y desató una ola de críticas.

El mandatario brasileño avaló en Facebook un comentario ofensivo sobre la primera dama de Francia, Brigitte Macron. Un seguidor de Bolsonaro publicó un meme donde comparaba a la primera dama de Francia y a la primera dama de Brasil, Michele Bolsonaro.

“¿Ahora entienden por qué Macron ataca a Bolsonaro?”, se lee a un lado de las fotos de las dos parejas presidenciales. Sin embargo, el meme habría pasado desapercibido si no fuera porque el propio Bolsonaro respondió a la publicación.

“No humilles al hombre, ja ja”, escribió jocosamente en referencia al mandatario francés.

Bolsonaro is frightened by the international outcry of the burning Amazon. In retaliation to @EmmanuelMacron, he responded with his traditional macho sarcasm. He compared Michelle Bolsonaro to Brigitte Macron, suggesting that President Macron political statements were "jealously" pic.twitter.com/sxfoKFSbPw

— Debora Diniz (@Debora_D_Diniz) August 25, 2019