En bombardeo en aeropuerto de Bagdad murieron ocho personas

Hasta esta hora se conocen de ocho personas muertas este jueves dos de enero; durante el bombardeo de un convoy en el aeropuerto internacional de Bagdad.

De acuerdo a fuentes de los servicios de seguridad, este hecho ocurrió; tres días después de que manifestantes proiraníes atacaron la embajada de Estados Unidos.

De igual forma, las agencias de noticias internacionales indicaron que entre los fallecidos se encuentran; el general iraní Qassem Soleimani, informaron periodistas de Reuters citando a un representante de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP).

Además, también preció el jefe de la organización, Abu Mahdi al Muhandis; lo que significa un gran golpe para el régimen en Tehherán.

Ante este ataque, los representantes de las FMP afirmaron que detrás del bombardeo y estas muertes; están involucrados Washington y Tel Aviv.

This is where #Iran's IRGC Qods forces' commander Qassem Soleimani and #PMF leader Abu Mahdi Mohandis were assassinated by #US forces in #Baghdad airport #Iraq

This is the beginning of the end…

pic.twitter.com/nhjoJz3T8l

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 3, 2020