Sistema Patria entrega bonos Chamba Juvenil y Somos Venezuela

El Sistema Patria entrega dos estipendios, correspondientes a los bonos Chamba Juvenil y Somos Venezuela.

A través del Canal Patria Digital en Telegram, se confirmó la noticia de la asignación de esta ayuda económica para los beneficiarios del Carnet de la Patria desde el miércoles.

Igualmente, vale destacar que el monto asignado para cada bono es de Bs. 101,30.

Con respecto a la entrega del Bono Contra la Guerra Económica, el Sistema Patria anunció nueva información este miércoles en su canal de Telegram.

«Atención trabajadores activos y jubilados que no recibieron el Bono Contra la Guerra Económica. Se les recomienda consultar con la institución o empresa donde presta servicios o recibe el pago de nómina».

Además, recordó que el Bono Contra la Guerra Económica no se escanea ni valida, por lo que exhortó a la población a no dejar sus datos en redes sociales. También a no suministrar sus datos personales o contraseña de Patria a personas desconocidas.

Igualmente, se conoció que el Sistema Patria inició el martes la entrega de la Beca Universitaria, correspondiente al mes de enero 2023, por Bs. 101,31.

A continuación, te dejamos una guía de consejos publicados por el Sistema Patria, que te ayudarán a optimizar la recibir las asignaciones:

Los bonos son por asignación directa, no se escanean ni se validan.

Es importante tener actualizados los datos y mantener al día los requerimientos.

El carnet de la patria debe estar vigente para realizar cualquier operación.

También estar atentos a las informaciones publicadas por el movimiento Somos Venezuela, quienes frecuentemente realizan jornadas de asesoramientos.

