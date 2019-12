Inesperado! Brad Pitt se apareció en la fiesta navideña de Jennifer Aniston

Han pasado casi 15 años desde que Jennifer Aniston y Brad Pitt se separaron, pero parece que la expareja todavía mantiene excelentes lazos amistosos.

Según múltiples informes, la estrella de «Ad Astra», de 55 años, asistió a la fiesta navideña llena de estrellas de la actriz de 50 años durante el fin de semana, junto con otros 50 amigos de Jennifer Aniston.

«La fiesta navideña de poda de árboles siempre es la favorita de Jen como anfitriona», dijo una fuente a la revista People. “Ella ama la Navidad. Como de costumbre, asistió un gran grupo de amigos ”.

Según fuentes, junto con Pitt, los amigos Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Jimmy Kimmel y Reese Witherspoon también estuvieron en la reunión.

Un testigo ocular le dijo a Entertainment Tonight que el Brad Pitt llegó a la casa de Aniston en Bel-Air, California, «poco después de las 7 pm»

Brad Pitt y Jennifer Aniston mantienen su amistad

«Fue uno de los primeros en llegar», compartió la fuente. «Estaba vestido informalmente con una chaqueta de bombardero oscura con una gorra puesta. Llegó con su guardia de seguridad de toda la vida que lo esperaba en su vehículo a la salida de la vivienda de Aniston».

La fuente señaló que fue un asunto «muy festivo» y «bastante discreto y casual». «Solo una reunión de amigos cercanos para celebrar la fiesta navideñas.

Esta no es la primera vez que Brad Pitt ha asistido a uno de los eventos de Aniston. Según la revista People, la estrella de «Once Upon a Time in Hollywood» también asistió a la celebración del 50 aniversario de Jennifer Aniston en febrero.

«Han estado en contacto varias veces desde su cumpleaños y se mantienen amigables», dijo una fuente al medio de comunicación de la aparición más reciente de Pitt.

Aniston y Pitt estuvieron casados durante casi cinco años, desde el 2000 hasta el 2005.

