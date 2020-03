Brasil retira toda su misión diplomática de Venezuela

El gobierno de Francia liderado por Emmanuel Macron, decidió suspender el festival Tomorrowland Winter 2020; el cual tenía pautado celebrarse del 14 al 21 de marzo.

La actividad de música electrónica, se iba a llevar a cabo en la estación de esquí de Alpe d’Huez; ubicada en las cercanías de Grenoble y de la frontera italiana.

Se conoció, que la decisión fue tomada, debido al aumento de los casos de personas contagiadas con el coronavirus (Covid-19) en esos países de Europa.

Luego de que la gestión de Macron lo decidió, los organizadores del Tomorrowland Winter 2020; lo confirmado a través de su cuenta en Twitter.

«A principios de febrero comenzó la construcción de Tomorrowland Winter 2020 en Alpe d’Huez, Francia. Hoy, con gran pesar, tenemos que informarles que el Gobierno francés ha decidido cancelar la edición de este año«, se lee.

Sobre ello, ya es de conocimiento mundial que la cancelación de eventos internacionales; se ha generado a causa de la epidemia de coronavirus iniciado en Wuhan, China.

Por esa razón, todos los gobiernos de países se registran un alto número de casos; han tomados estas medidas de prevención.

De hecho, entre otras de las actividades canceladas están la Feria Internacional de Turismo de Berlín; la del automóvil de Ginebra, las literarias de Bolonia y París.

In the beginning of February the build-up of Tomorrowland Winter 2020 in Alpe d’Huez started. Today, it is with a heavy heart that we have to inform you that the French Government has decided to cancel this year’s edition (March 14 -21): info & updates: https://t.co/lyjg3dBqMg pic.twitter.com/brE0xRKAX3

— Tomorrowland Winter (@TMLwinter) March 5, 2020