¡Mundo! Brasil es el segundo país con más contagios de coronavirus

El secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo culpó al Gobierno de expulsar a DirecTV de Venezuela.

«Nicolás Maduro expulsó el servicio de televisión satelital, para cuidar a sus socios y su dinero»; manifestó el funcionrio de la Casa Blanca vía Twitter.

Igualmente, expresó Pompeo en otro tuis: «¿por qué los venezolanos no pueden ver Fútbol Total? Porque Nicolás Maduro expulsó a DirecTV. Proteger a sus compinches y su dinero es más importante que permitir que diez millones de ciudadanos accedan a información sin censura».

Pero, ayer en la tarde, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la «ocupación e inmediata restitución del servicio de televisión por suscripción Directv -Venezuela«.

Este fue el primer comentario oficial de un personero directo a Donald Trump, sobre el caso de la empresa de cable con licencia norteamericana; pero se espera algo más oficial, tras la toma de su sede en Caracas.

Ayer la empresa fue tomada por el TSJ, ordenando a Conatel a designar una Junta Administradora Ad-Hoc de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A (Directv Venezuela), presidida por su director general, Jorge Elieser Márquez Monsalve.

Además, sus directivos no podrán salir del país, fueron congeladas sus cuentas; mientras que la nueva Junta Administradora tendrá la potestad total de la empresa y debe restituir de inmediato la señal satelital.

Cabe recordar que la multinacional estadounidense AT&T anunció el pasado martes 19 de mayo el cierre inmediato de las operaciones de Directv Latinoamérica en Venezuela.

Adujo en un comunicado que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela prohíben la transmisión de los canales Globovisión y Pdvsa TV.

«En vista de que es imposible para la unidad de Directv de AT&T cumplir con los requisitos legales de ambos países, AT&T se vio obligada a cerrar sus operaciones de televisión paga en Venezuela»,, expresó en su comunicado publicado en su página.

Why can't Venezuelans watch Fútbol Total? Because Nicolás Maduro drove DirecTV out. Protecting his cronies and their money is more important than allowing ten million citizens access to uncensored information.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 22, 2020