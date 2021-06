Brasil golea a Perú y se anota en cuartos de Copa América (+ vídeo)

La Vinotinto sacó un punto de oro ante Colombia tras empatar a cero en su segunda presentación de la Copa América de Brasil; con gran actuación del portero Wuilker Fariñez, quien volvió a ser titular.

Tras un caída de 3-0 contra el anfitrión amazónico, con un equipo diezmado por el coronavirus, Venezuela volvió a la cancha ante un rival que venía de vencer a Ecuador 1-0 y no pudo sellar su puesto a los cuartos de final.

Fue una dura pelea que dio el cuadro que dirige el portugués José Peseiro, quien le dio el chance en la puerta a Fariñez, que se convirtió en el gran salvador en el estadio de Goiania para sumar su primer punto en el grupo B; mientras que la escuadra neogranadina se queda con cuatro enteros.

Una escuadra colombiana, empujada desde el arranque por Juan Guillermo Cuadrado y Duvan Zapata, se consiguió con una defensa ordenada y un portero inspirado y con reflejos de oro; como el punto que sumó en una Copa América, donde la palabra covid-19 ha sido su carta de presentación.

Una y otra vez, el cuidavallas del Lens francés, que vio en tres juegos al hilo (los dos de las eliminatorias y el primero en suelo amazónico) desde el banco y a su compañero Joel Graterol desde el arranque, pues Fariñez custodió la puerta al salvar una y otra vez su pórtico.

Defendiéndose también es una estrategia y así se comportó la Vinotinto, que sacó el negocio redondo que lo mantiene en carrera por uno de los cuatro puestos a cuartos; que ya sería una proeza, tras pasar todo tipo de situaciones por el ataque de covid-19 que lo convirtió en la selección con más afectados por la infecciones mundial.

«Colombia ha sido mejor, ha creado más oportunidades. Estamos aquí peleando y dignificando la Copa América, a la Vinotinto, al fútbol venezolano y a los jugadores venezolanos». José Peseiro

«Estoy contento. Sé que me gustaría tener más el balón, me gustaría hacer todo eso, pero no tenemos algunos jugadores referentes y no tenemos más tiempo». José Peseiro

«Hoy nos faltó finalizar una de tantas situaciones de gol que se crearon. Pienso que Colombia propuso, buscó el juego, creó situaciones y quizás la buena actuación del arquero Faríñez evitó que pudiéramos desequilibrar a favor nuestro». Reinaldo Rueda

Wuilker Fariñez fue el «ángel» de Venezuela al atajar ocho tiros de los cafetaleros.

Venezuela volverá a la cancha el próximo domingo 20 de junio ante Ecuador.

Colombia jugará su tercer juego el mismo día contra Perú.

Volvió a la cancha Yangel Herrera, buena noticia para la Vinotinto.

Colombia (0): David Ospina, William Tesillo, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Edwin Cardona (Luis Fernando Diaz 62’), Luis Muriel (Leandro Campaz 62’) y Duván Zapata (Miguel Borja 72’). DT. Reinaldo Rueda

Venezuela (0): Wuilker Fariñez, Yohan Cumana, Luis Mago, Adrián Martínez, Francisco La Mantia, Alexander González (Ronald Hernández 88’), Cristian Cásseres Jr (Edson Castillo 88’), Bernaldo Manzano (Yangel Herrera 56’), Junior Moreno, José Martínez y Fernando Aristeguieta (Sergio Córdova 82’). DT. José Peseiro

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay). Amonestados: Fernando Aristeguieta (51’); Francisco La Mantia (55’); Yangel Herrera (76’) José Martínez (80’) y Yohan Cumana (85’); Juan Guillermo Cuadrado (76’) y Matheus Uribe (81’) Expulsado: Luis Fernando Diaz (90+4′). Escenario: Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiania.

