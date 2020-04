Británico de II Guerra Mundial recauda $15 millones contra COVID-19 (+ vídeo)

Un británico de 99 años recauda 15 millones de dólares para el sistema de salud de su país que lucha contra la pandemia de COVID-19.

El veterano de la Segunda Guerra Mundial ha logrado recaudar más de 12 millones de libras (14 millones de euros, 15 millones de dólares).

Tom Moore, un capitán que estuvo destinado en India, lanzó un desafío: recorrería a pie 100 veces los 25 metros de largo de su jardín, antes de cumplir 100 años, a fines de este mes.

Inicialmente planeaba recaudar 1.000 libras para el Servicio Nacional de Salud (NHS), donde fue tratado por una cadera rota y por un cáncer.

Pero el veterano ya ha superado la barrera de los 12 millones de libras y le queda poco para completar el desafío en su jardín de Bedfordshire, en el sur de Inglaterra, con la ayuda de su andador.

«Es algo maravilloso, para nuestros médicos y enfermeras que están en primera línea» dijo, refiriéndose a la suma recaudada.

«En la guerra, había soldados en primera línea. Ahora hay doctores y enfermeras en uniforme» dijo Tom Moore esta semana a la televisión ITV. «Vamos a superar todo esto, sobreviviremos» aseguró.

Más de 613.000 personas han contribuido a la causa del veterano, creando tal flujo de donaciones que la página usada para la recaudación, ‘JustGiving’, quedó colapsada.

Sus últimos 10 ‘largos’ en el jardín fueron transmitidos en directo ayer por dos grandes programas matinales de las televisiones británicas.

Entre otros, el casi centenario veterano ha recibido contribuciones y apoyo de los exfutbolistas del Manchester United y Arsenal, Rio Ferdinand y Tony Adams, de la medallista olímpica Kelly Holmes, además de otras personalidades, medios de prensa y televisiones.

Tom nació y se crió en Keighley, Yorkshire y completó sus estudios como ingeniero civil y luego ingresó en el Ejército durante la Segunda Guerra Mundial, un puesto en el que llegó a ser capitán sirviendo en India y Myanmar.

He's done it!

Captain Tom Moore, a 99-year-old war veteran who is walking 100 laps of his garden before his 100th birthday to raise money for the NHS, has completed his challenge!

He has raised more than £12m for the health servicehttps://t.co/eUiQiX5AAP pic.twitter.com/T4WOWCAqOk

— BBC News (UK) (@BBCNews) April 16, 2020