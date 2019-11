Britney Spears se contorsiona por su salud mental

Britney Spears se contorsiona en bikini por su bienestar emocional

No cabe duda de que Britney Spears ha atravesado bastantes altibajos en su vida personal y profesional, pero a día de hoy parece haber encontrado la tan ansiada estabilidad junto a sus dos hijos y su novio Sam Asghari. Una de las mujeres más deseadas del mundo tiene problemas de autoestima

Eso no implica, sin embargo, que la cantante no siga trabajando duro en su bienestar emocional para mejorar cada día y, en ese sentido, uno de sus secretos es trabajar con un entrenador personal en una serie de ejercicios aéreos que le ayudan a arquear o estirar la espalda para mejorar su respiración.

“Estas posturas me ayudan a sentirme más fuerte cada día y además resulta bastante divertido realizarlas. Me hace sentir diferente en cada ocasión, porque no estoy acostumbrada a que mi espalda esté tan expuesta”, ha explicado la princesa del pop a través de su cuenta de Instagram.

En los vídeos e imágenes que ha publicado de su entrenamiento, se puede ver a la artista -ataviada con un bikini- manteniendo el equilibrio mientras su profesor la sostiene en el aire con los pies colocados sobre su abdomen o su espalda.

"¡El lenguaje corporal lo es todo! La forma en que te mueves y te comunicas con tu cuerpo puede afectar a tu estado de ánimo… Como tengo problemas de autoestima, yo suelo tender a encorvarme", ha revelado ella.

Britney Spears vive el momento de su vida. FOTO: GROSBY GROUP

ACN/Showbiz/La Opinión