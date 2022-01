¡Revuelo! Britney Spears posa nuevamente desnuda en Instagram

Compartir

La cantante estadounidense, Britney Spear, no se cansa de causar polémica en las redes sociales y nuevamente posa desnuda en su cuenta de Instagram causando un gran revuelo en los internautas de la plataforma 2.0.

El jueves 6 de enero, la princesa del pop compartió con sus 38.4 millones de seguidores en Instagram; unas imágenes donde no deja nada a la imaginación.

En las fotografías, se ve a Britney posando frente a un espejo como Dios la trajo al mundo; sin embargo, cubrió sus senos y sus partes íntimas con su brazo derecho, junto con emoticones de un corazón y una flor

Asimismo, Spears lucía unas medias blancas que llegan hasta la parte superior de su rodilla y un collar blanco; que parece estar hecho con un encaje.

“La energía de la mujer libre nunca se ha sentido mejor”, fue el mensaje que escribió Britney para acompañar las dos imágenes.

Britney dejó de seguir a su hermana en Instagram

En días pasados, la cantante dejó de seguir en la red social de la camarita a su hermana Jamie Lynn Spears.

Durante una audiencia Britney comentó que pretendía demandar a «toda su familia»; debido a que nadie se mostró dispuesto a apoyarla.

Estas declaraciones pusieron en los reflectores a la hermana de la artista e incluso; algunos internautas la acusaron de beneficiarse de la tutela legal.

Por su parte, Jamie Lynn publicó en junio de 2021 un video donde habló por primera vez del proceso legal que enfrentó su hermana. La actriz señaló que no había querido hablar del tema porque estaba esperando a que Britney Spears; expusiera por sí misma los motivos por solicitaba ser liberada de la «abusiva» tutela de su papá.

«La única razón por la que no lo he hecho antes es porque sentí que, antes de que mi hermana pudiera hablar por sí misma y decir lo que sentía que necesitaba decir públicamente; que no era mi lugar y que no era lo correcto. Pero ahora que ella ha hablado con mucha claridad y dicho lo que tenía que decir, siento que puedo seguir su ejemplo y decir lo que siento que tengo que decir», mencionó.

Y continuó: «He tomado una decisión muy consciente en mi vida de participar sólo en su vida como su hermana, como una tía de sus hijos. Quizás no la apoyé como le gustaría al público con un hashtag en una plataforma pública; pero puedo asegurarles que he apoyado a mi hermana, mucho antes de que existiera un hashtag y la apoyaré mucho tiempo después», aseguró.

