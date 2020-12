Supuesto brote de covid-19 llegó a los Navegantes del Magallanes

Durante la gala de los Globe Soccer Awards, se llevaron los galardones como mejor jugador, entrenador y club del XXI, Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola y el Real Madrid; celebrada en Dubai.

Los reconocidos son el futbolista portugués, el técnico español y el equipo también español, Real Madrid; gala en la que Iker Casillas y Gerard Piqué también fueron galardonados de manera especial pro sus exitosas carreras deportivas.

En el caso de Cristiano Ronaldo superó en la votación al argentino Leo Messi, el brasileño Ronaldinho y a Mohamed Salah. Fue así, que desde el Hotel Armani, expresó que “es precioso recibir este premio. Agradezco a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y mis hermanas”.

De igual manera, dejó un deseo compartido “es aburrido jugar sin público. No me gusta nada jugar en estadios vacíos. Sin aficionados el fútbol no es nada”.

Cristiano, Guardiola y el Real Madrid

Por su parte, el mensaje con el que comenzó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue que «El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Recordamos lo que ha sufrido por la pandemia y lo importante que es el fútbol para la gente”.

Respecto al jugador del año, fue premiado el delantero del Bayern Munich, Robert Lewandowski, quien comentó “Solo hemos perdido un partido en 2020 y he marcado muchos goles. No es que me vaya a sentar en la mesa de Cristiano y Messi sino que les invito a que se sienten en mi mesa».

Sobre los técnicos, el gran ganador fue Pep Guardiola, elegido como el mejor en lo que va del siglo. Mientras, en el mejor entrenador del año fue Hans Dieter Flick, técnico del Bayern Munich, por su gran dirección enla gran temporada coronada con la conquista de la Liga de Campeones.

En cuanto al mejor club, reconocieron al Real Madrid, además, el Bayern se llevó el reconocimiento como mejor club del año y Jorge Mendes como agente del siglo.

