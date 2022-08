Bruce Willis emociona a sus fans tocando la armónica, tras ser diagnosticado con afasia (+Vídeo)

Compartir

Tras ser diagnosticado en meses anteriores con afasia, el actor Bruce Willis anunció su retiro de Hollywood, sin embargo, la enfermedad que padece no ha sido impedimento para que el protagonista de la saga “Duro de matar” practique una de sus otras pasiones, tocar la armónica.

La esposa del actor, Emma Willis, es quien da a conocer a sus seguidores la evolución del día a día de la estrella; quien fue diagnosticado con afasia, que, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, “es un trastorno del lenguaje que hace que se dificulte leer, escribir y expresar lo que se quiere decir”.

Recientemente, la esposa de Willis publicó un vídeo en Instagram, donde se observa al actor de 67 años, tocando apasionadamente la armónica; junto con Derek Richard Thomas.

Emma compartió la publicación acompañada del siguiente texto: “Su talento habla por sí solo. Lo dejaré aquí”.

Esposa del actor Bruce Willis publica vídeo del actor tocando la armónica

Los fans del también talentoso músico, no dudaron en reaccionar al vídeo con los siguientes comentarios:

“¡Hey, el sonido es genial y Bruce está bajando en la armónica! ¡Lovin it!”; “¡Larga vida al blues y larga vida a Bruce! Excelente señores”; “¡La música es taaaan buena para el alma! Como he mencionado antes, Bruce fue muy amable con Ron Thompson cuando tocaron juntos”, son algunos de los mensajes que recibió.

Además de ser uno de los actores de Hollywood icónicos de las décadas de los ochenta, noventa y de los primeros años del siglo 21; Wills lanzó tres álbumes.

El primer álbum del ex esposo de Demi Moore se tituló The Return of Bruno; se estrenó en 1987 y contó con colaboraciones de los grupos Temptations y Pointer Sisters.

Su segundo álbum de estudio If It Don’t Kill You, Just Makes You Stronger fue lanzado en 1989. Y, finalmente, tuvieron que pasar diez años para lanzar su tercer disco titulado Classic Bruce Willis, que salió en 1999.

Con información: ACN/Semana

