!brutal éxodo venezolano! Casi 20% de la población escapó del régimen

Afirmó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, al llamar este martes; a la unión nacional para enfrentar las nuevas sanciones de EE UU; que el Gobierno considera una agresión criminal del gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Los militares firmaron contra el bloqueo de EEUU.

En el acto de recolección de firmas como parte de la Campaña; ‘No más Trump, No More Trump’, en rechazo del bloqueo económico contra el país,; realizado en Fuerte Tiuna, el ministro Padrino López aseveró que en «Venezuela no habrá intervención,; ni golpe de Estado, Gobierno de facto y mucho menos uno de transición».

El jefe castrense insistió; «Aquí no va a haber transición alguna, va a haber elecciones; de acuerdo a lo que la Constitución tenga establecido; (…) Aquí no se va a instalar ningún Gobierno (…) La Fanb no es susceptible de cambiarse de un bando a otro; el único bando de la Fanb es la Patria».

«Vamos a apoyar al presidente Nicolás Maduro,; que fue electo por los votos del pueblo», agregó.

Los militares firmaron en contra del bloqueo de EE UU.

Padrino López abogó porque haya justicia en el caso de quienes apoyan las sanciones contra el país. «Cuando un venezolano se presta desde aquí para solicitar una intervención, sanciones, no merece ser venezolano», dijo.

«Solo proponen la guerra, la fuerza que no tienen y acuden a un Imperio para aplicarla, esto tiene que ser visto y juzgado, aquí debe haber justicia», agregó.

Dijo el jefe de la cartera de Defensa: «Todo lo que está haciendo el imperio de EE UU es imperdonable, vamos a resistir de forma activa, es el momento de la unidad nacional, es el momento de Venezuela, no de partidos».

Expresó su respaldo al diálogo entre Gobierno y oposición promovido por Noruega. «Cada vez que se sientan a dialogar en Barbados, nosotros nos alegramos. Nosotros queremos el bien para todos (…) Mientras haya respeto mutuo, la Fanb respalda y aplaude esas medidas».

ACN/@PrensaFANB

