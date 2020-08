Buñuelos de cambur, un increíble sabor fuera de lo tradicional

Dos adolescentes, que cursan estudios de secundaria en la ciudad de Surat (India), descubren un asteroide cercano a la tierra y conmocionan el mundo de la astronomía, con el histórico hallazgo de este objeto, el cual ha sido catalogado por la NASA con la identificación «HLV2514«.

Las estudiantes hindúes de 14 años de edad, forman parte de un programa internacional, que busca identificar este tipo de objetos, denominado “Campaña de búsqueda de asteroides 2020” (AIASC 2020).

Las dos adolescentes, Vaidehi Vekariya Sanjaybhai y Radhika Lakhani Prafulbhai, utilizaron imágenes capturadas por el telescopio PAN STARRS de Hawaii, donde lograron identificar el objeto espacial mediante un software especializado que procesa las imágenes del telescopio; en un logro sin precedentes para astrónomos aficionados de tan corta edad en su país.

De acuerdo a las estudiantes de décimo grado de secundaria, el objeto HLV2514 se encuentra en una órbita heliocéntrica, actualmente recorriendo las proximidades del planeta Marte; en una trayectoria que lo acercará a la tierra en el futuro distante.

El asteroide, pertenece a la categoría NEO (Objeto Cercano a la Tierra, por sus siglas en inglés). El objeto no tiene un nombre por el momento; debido a que la NASA debe corroborar todos los detalles del hallazgo antes.

El portal MVS Noticias publicó lo siguiente en su artículo respecto al descubrimiento: «En una publicación de “alerta de descubrimiento” [Twitter], se escribió que, Vaidehi y Radhika habían descubierto un objeto cercano a la Tierra; que actualmente está cerca del planeta Marte. También dijeron que el HLV2514, con el tiempo, evolucionará en un asteroide que cruzará la Tierra».

We are proud to announce VAIDEHI VEKARIYA SANJAYBHAI and RADHIKA LAKHANI PRAFULBHAI, two students of P.P. SAVANI CHAITANYA VIDYA SANKUL (CBSE) from Surat with the help of SPACE-AIASC discovered a new Asteroid which is a Near-Earth Object named HLV2514. pic.twitter.com/HXpOvrwxNY

