La empresa matriz china de TikTok, ByteDance, seguirá siendo un accionista mayoritario en la aplicación de video de formato corto según un acuerdo propuesto con Oracle que la administración Trump está revisando esta semana, fuentes consultadas por la cadena CNN.

En caso de que el gobierno de EE.UU. apruebe el acuerdo con Oracle, TikTok se convertiría en una empresa global con sede en los Estados Unidos, informo la fuente a CNN; mientras que Oracle alojará los datos de usuario de TikTok y revisará el código de la APP TikTok por seguridad.

Walmart, aún puede tener un papel que desempeñar en el acuerdo como posible inversor minoritario y socio de comercio electrónico, expresó la fuente de CNN, pero no se ha tomado una decisión final.







ByteDance planea una oferta pública por TikTok si se da el acuerdo con Oracle

Según la propuesta, el gobierno de los Estados Unidos aprobaría a los miembros de la junta de TikTok; un miembro de la junta debe ser un experto en seguridad de datos y tendría una autorización de seguridad «Top Secret».

Esa persona, designada también sería responsable de presidir un comité de seguridad cuyos miembros serían ciudadanos estadounidenses, aprobados individualmente por el gobierno de Estados Unidos, dijo la persona.

ByteDance planea ofertar TikTok si EEUU llega a un acuerdo con Oracle, se espera que la compañía global presente una oferta pública inicial en unos 12 meses, dijo la persona, con planes de cotizar en una bolsa de valores estadounidense. NBC News fue el primero en informar los detalles de la estructura de la junta.

La estructura del acuerdo, se refleja en una hoja de ruta revisada por el gobierno de Estados Unidos, misma que fue enviada a ByteDance y Oracle el miércoles pasado. El documento fue aceptado con beneplácito por ámbas compañias, dijo la fuente a CNN.

Sin embargo, algunos medios creen que los términos del acuerdo planteado podrían provocar un rechazo del presidente Donald Trump.

Trump no esta muy convencido con el acuerdo

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca el pasado miércoles, Trump indicó que se oponía a la posibilidad de que ByteDance retenga una participación mayoritaria en TikTok.

«Conceptualmente, puedo decirte que eso no me gusta», dijo el presidente. «Si ese es el caso, no voy a estar contento con eso». El acuerdo aún debe ser aprobado por Trump, quien se espera que reciba información sobre los detalles este jueves.

Los funcionarios del gabinete de Trump fueron informados sobre el acuerdo el pasado miércoles; dijo la la fuente de alto nivel consultada por la cadena CNN.

De acuerdo a la fuente, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el secretario de Justicia, William Barr; apoyaron la propuesta, mientras que el secretario de Estado Mike Pompeo fue descrito como «neutral» respecto al acuerdo. Pompeo, solicitó más detalles sobre cómo los datos de TikTok estarían protegidos.

[Fuentes]: ACN | CNN | Reuters

No dejes de leer: Departamento de Justicia de EEUU presentará cargos antimonopolio contra Google

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN