La cabaña de la Divina Pastora en Valencia

Divina Pastora en Valencia: Por Juan Carlos Leon Berastegui.- Desde el año 1.875 por iniciativa del Padre Hipólito Alexandre; se construye en Valencia, en la calle Soublette, la Cabaña de la Divina Pastora; siendo el idear arquitecto, constructor, escultor y pintor del nuevo templo, dedicado a venerar a la Santísima Virgen María; bajo la advocación de pastora de almas.

Devoción que en Venezuela tiene gran arraigo especialmente entre los larenses; donde se remonta al año 1.736, cuando llega por equivocación divina la venerable imagen a Santa Rosa; Durante los sucesos del terremoto de 1812; el templo donde se veneraba la Divina Pastora fue destruido, pero su imagen quedó milagrosamente intacta; hecho que reforzó la creencia de los fieles de Santa Rosa de que la Virgen quería quedarse siempre entre ellos para protegerlos.

En 1855, el cólera diezma a los barquisimetanos, desesperados; y como último recurso, los pobladores decidieron sacar en procesión por las calles de Barquisimeto la imagen de la Divina Pastora; para implorar su misericordia, la cual fue concedida; ya que a partir de ese mismo día, cesó la epidemia de cólera.

Es por esto que en recuerdo de ese hecho; todos los 14 de enero se traslada, en una procesión multitudinaria y fervorosa, la Divina Pastora a la Catedral de Barquisimeto desde su iglesia de Santa Rosa. Esta procesión es considerada como una de las más importantes del mundo.

En Valencia el antiguo templo de La Pastora; también realiza de manera Solemne; la celebración del milagro de la Divina Pastora cada 14 de enero con procesión de valencianos , igualmente los naguanaguenses celebran procesión en Naguanagua.

@leonberastegui

No deje de leer: Dos promesas musicales carabobeñas(Opens in a new browser tab)