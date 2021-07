Tribunal de Cabo Verde rechazó suspender extradición de Álex Saab

Compartir





















El Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó por decisión unánime, el recurso de apelación de la defensa del empresario Álex Saab; que buscaba suspender el proceso de extradición hacia Estados Unidos.

Vale recordar respecto a éste caso, que en junio, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió a Cabo Verde abstenerse de enviar a Saab a Estados Unidos; mientras examinaba su caso o hasta nuevo aviso.

Ésta, fue una petición que aplaudieron el equipo legal del empresario y el gobierno de Nicolás Maduro; el cual asegura que Saab es un diplomático.

Fue mediante la sentencia número 30/2021 que el tribunal decidió que “Dado que el Estado de Cabo Verde no está obligado a cumplir con la solicitud del Comité; y no existen razones suficientemente persuasivas para justificar su aceptación, no puede acceder a la solicitud del recurrente para cumplir con la solicitud, a saber; suspender el proceso de fiscalización concreta de constitucionalidad».

Cabo Verde rechazó suspender extradición de Álex Saab

Sobre la sentencia, también indicaron que “Por estos motivos, los magistrados del Tribunal Constitucional decidieron por unanimidad rechazar la solicitud; de la recurrente de dar cumplimiento a la solicitud de adopción de medidas provisionales formulada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al Estado de Cabo Verde».

Es así, como el empresario y supuesto testaferro de Maduro, detenido el 12 de junio del año pasado, cuando su avión hizo escala para surtir combustible en el aeropuerto de la isla de Sal; en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de capitales.

Ahora que Cabo Verde rechazó suspender la extradición de Álex Saab se espera que el empresario entonces sea sacado de la isla para cumplir su condena por los delitos antes mencionado en el país norteamericano.

Con información: ACN/EFE/Foto: Cortesía/Agencias

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN