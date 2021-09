Cabrera bateó toda la semana y cinco la sacaron del parque (+ vídeos)

Por Tigres, los venezolanos Miguel Cabrera de 4-1, dos impulsadas (69); Victor Reyes de 2-1, anotada, remolcada; Harold Castro de 5-1, fletada.

El venezolano Avisaíl García sonó par de jonrones y Miwuakee sigue la fiesta tras el no-hitter del día anterior de Corbin Burnes y Josh Hader se combinaron para lograr el noveno sin hit de la temporada; un registro histórico y que Cleveland fuera víctima de ese logro por tercera vez en el año,Eric Lauer amenazó con conseguir ese logro en días consecutivos, al lanzar seis ceros hasta la sexta entradas, en la victoria de Cerveros ante Indios 11-1.

Por Cerveceros, los venezolanos Avisaíl García de 5-2, dos jonrones (26 y 27 del año), dos anotadas, dos impulsadas (82); Manny Piña de 5-3, décimo vuelacercas de la campaña, doble (5), anotada, tres producidas (30); Eduardo Escobar de 4-1, dos remolcadas (82).

Cachorros de Chicago se impuso a Gigantes de San Francisco 6-5; pero el carabobeño Wilmer Flores tuvo día perfecto con el madero al ligar de 3-3, con su jonrón 18 de la campaña.

Por Gigantes, el venezolano Wilmer Flores de 3-3, jonrón (18), dos anotadas, tres impulsadas (49).

Por Cachorros, los criollos Rafael Ortega de 4-2, triple (2), Robinson Chirinos de 2-1, producida; Willson Contreras de 4-0.

Azulejos de Toronto le dio una paliza a Orioles de Baltimore 22-7; pero el venezolano Anthony Santaner maquilló la pizarra con su jonrón 17 del año.

Por Orioles, el criollo Anthony Santander de 3-1, jonrón (17), dos anotadas, impulsada (47).

Por Azulejos, el nativo Breyvic Valera de 6-2, doble (5), tres remolcadas.

Mets se impuso en clásico neoyorquino a los Yanquis 6-5, en un juego donde Francisco Lindor dio tres vuelacercas y remolcó cinco en el City Field.

Por Mets, el venezolano Carlos Carrasco abrió y salió sin decisión, en juego de calidad con 5.0 innings, donde aceptó dos imparables, dos carreras, dio cuatro boletos y ponchó a cinco.

Por Yanquis, los venezolanos Gleyber Torres de 4-1, con su séptimo jonrón del año, anotada, dos fletadas (45); Rougned Odor de 1-0.

Miggy is 25 hits away from 3000. pic.twitter.com/m8JNvs5c0T

— Detroit Tigers (@tigers) September 12, 2021