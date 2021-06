«Miggy» alcanzó otro cifra histórica y Altuve barrió las bases (+ vídeo)

Cristiano Ronaldo retira dos Coca-Cola, con un gesto que se hizo viral en las redes sociales; pero lo peor vino después y más rápido porque la empresa de gaseosas perdió 4 mil mllones de dólares en el New Stock Exchange (NYSE).

Las acciones de The Coca-Cola Company cayeron de 56.10 dólares a 55.22 dólares (un 1.6 por ciento) casi inmediatamente después de la decisión del delantero de apartar las bebidas carbonatadas y cambiarlas por una botella de agua; de este modo, el valor de la empresa disminuyó y pasó de 242 mil millones de dólares a 238 mil.

“Hay cosas que se tardan años en conseguir, incluso décadas. Por ejemplo, una buena imagen de marca. Sin embargo, hay imprevistos que en cuestión de segundos pueden perjudicar el trabajo realizado. Algo así le ocurrió este lunes a Coca-Cola, uno de los patrocinadores principales de la Eurocopa de fútbol que se disputa estas semanas. Apenas 20 segundos, los que transcurrieron entre la entrada de Cristiano Ronaldo a la sala de prensa y el gesto contrario del futbolista, que dañan la reputación de la compañía y que podría ser responsable de una pérdida de capitalización bursátil de 3 mil 967 millones de dólares”, señala el diario español El País.

La acción de Ronaldo, quien busca repetir como campeón en la Eurocopa, pudo parecer algo anecdótico, pero su impacto es notable, agrega el periódico.

“Esto ocurrió la tarde del pasado lunes en Budapest, casi coincidiendo con la apertura de la sesión en Wall Street, donde cotiza la compañía; el vídeo no se viralizó hasta horas después, aunque el fuerte retroceso y la fluctuación se produjo desde el inicio, por lo que podrían interferir otros factores —por ejemplo este lunes era la fecha marcada para los accionistas con derecho a recibir el dividendo, que se pagará el 1 de julio—. El Dow Jones perdió en la jornada un 0.25 por ciento, en rojo también aunque con menor intensidad”, dice El País.

La escena sucedió en la conferencia previa al partido entre Hungría y Portugal que se jugó este martes. Vale señalar que Coca-Cola es la marca patrocinadora oficial de la UEFA y que Cristiano no es auspiciado por ningún rival corporativo de The Coca-Cola Company.

No es la primera vez que Ronaldo deja clara su opinión respecto a productos como Coca-Cola por su impacto en la salud. Hablando en los Globe Soccer Awards el año pasado, el futbolista confesó que le irritaba que a su hijo le gustaran esas bebidas. “A veces soy duro con él porque bebe Coca-Cola y Fanta (…) Peleamos cuando come papas fritas. Él sabe que no me gusta”; comentó en ese entonces.

