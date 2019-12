Cadena de poderosos tornados azotan el sureste de Estados Unidos (+Video)

Una cadena de poderosos tornados azotó la tarde de este lunes los estados sureños de Louisiana y Mississippi (EE.UU.), dañando cientos de casas y edificios, dejando hasta ahora un fallecido, según informaron las autoridades locales.

Los meteorólogos dijeron que el radar mostraba posibles tornados a medida que el sistema meteorológico «generalizado» se cargaba en toda la región.

El Centro de Predicción de Tormentas, informó que los árboles fueron rotos o derribados en partes de Texas, Mississippi y Louisiana.

El diputado jefe de la localidad de Vernon, Calvin Turner, ha confirmado al menos una muerte, después de que un gran tornado dejara un camino de destrucción a su paso.

“Tenemos daños en muchos lugares. Tenemos una iglesia donde el salón de la comunidad está hecho pedazos. Algunas casas han sido severamente dañadas. En este momento estamos teniendo problemas para llegar a ciertos lugares debido a los árboles caídos”, expresó Turner.

Entergy Mississippi, una compañía de servicios eléctricos, reportó más de 2.000 apagones en el estado, concentrados principalmente al oeste de la ciudad de Jackson; a lo largo de la ruta de una tormenta donde se detectó al menos un tornado.

Los meteorólogos dijeron que un área del noreste de Louisiana y el suroeste de Mississippi; donde viven alrededor de 1 millón de personas, tenía probabilidades de clima peligroso.

Se emitió una alerta de tornado desde el este de Texas a través de Louisiana hasta el centro de Mississippi y el sur de Arkansas.

WATCH: Video shows the tornado which moved from DeRidder to Alexandria, LA; at least 1 dead in Vernon Parish pic.twitter.com/tLccAncPRy

Mientras tanto, una amenaza menor se extendió a Alabama, el oeste de Georgia, el oeste de Florida Panhandle y Tennessee a medida que las tormentas avanzaban hacia el este; según los pronosticadores meteorológicos.

Los meteorólogos dijeron que los tornados, el granizo y los vientos que soplaban a 110 km/h representaban la mayor amenaza; cuando un frente frío se movía por la región en dirección este.

Las tormentas que se prevé que comiencen en el oeste podrían durar hasta el martes temprano en el este de la región, dijeron los meteorólogos.

Cookie Ogden shared this video of what appears to be a tornado. The NWS is on the way to Webster Parish to survey damage. pic.twitter.com/FncfAtshPF

— Dominique Brogle (@DBrogle_TV) December 16, 2019