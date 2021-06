Caída mundial de Facebook, WhatsApp e Instagram

Este martes, se presentó una caída parcial de Internet en varias partes del mundo y se conoció de acuerdo a lo publicado por EFE; que se trató de un problema en el proveedor de servicios de computación en nube Fastly.

Ésto, ocasionó que decenas de páginas de internet quedaran fuera de servicio, total o parcialmente, lo que abarcó desde medios de comunicación hasta plataformas como Amazon, Spotify o webs institucionales a eso de las 10.00 horas GMT.

Respecto a ello, la empresa con sede en California, Estados Unidos informó que identificaron y resolvieron el error; al tiempo que lograron que su red global de servicios; especializada en mejorar el tiempo de carga de las páginas y aplicaciones web; volviera a estar en línea.

Asimismo, detallaron que «Se ha identificado el problema y se ha aplicado una solución. Los clientes pueden experimentar una mayor carga de origen; a medida que regresan los servicios globales».

Así lo explicó, Fastly en su web, empresa que a lo largo de la jornada ha ido subiendo mensajes cada diez minutos las novedades de las mejora del servicio en el mundo.

Caída parcial de Internet en el mundo

De hecho, llevaban el monitoreo de la caída parcial de Internet en varias partes del mundo, puesto que a las 09.58 horas GMT, Fastly publicó una incidencia que decía; «actualmente estamos investigando el posible impacto en el rendimiento de nuestros servicios CDN (las redes de distribución de contenidos)».

Luego, a las 10.44 horas GMT, la compañía aseguró que había identificado el problema y que estaba intentado buscar una solución. Fue entonces que a las 10.57 GMT afirmaron haber resuelto la falla, pero que aún podía experimentar lentitud en la carga.

De igual manera, desde la cuenta en Twitter de Fastly informaron que «identificamos una configuración de servicio que provocó interrupciones en nuestros POP; (miles de pequeños y dispersos puntos de presencia) a nivel mundial y hemos desactivado esa configuración. Nuestra red global vuelve a estar en línea».

Por su parte, el responsable global del área de consumo de Panda Security, Hervé Lambert, aseguró que no hay señales que apunten; «a que detrás de este episodio haya un ciberataque, sino que se trataría únicamente de un fallo técnico».

Es de mencionar, que éste tipo de empresas «son repositorios de mucha información y sirven no solo para depositarla, sino para compartirla de forma rápida», precisó EFE.

Páginas afectadas

La caída parcial de Internet en el mundo, dejó a decenas de páginas fuera de servicio como a The New York Times, The Guardian, Financial Times o Le Monde; y plataformas como Amazon o Twitch.

También, a CNN, Hulu, HBO Max, Reddit, la página web principal del Gobierno de Reino Unido, CNN, El País, Marca, y As de España.

Con información: ACN/EFE/800 Noticias/Foto: Referencial

