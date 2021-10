La caída de las redes, un problema que dejó grandes repercusiones

No dejes de leer: Facebook restablece paulatinamente sus servicios tras seis horas de apagón

Según esta empresa, es posible que haya habido algún fallo no detectado que haya generado una cascada de errores y ha asegurado que el origen más común de las grandes «caídas» suele ser ese; «el despiste humano», pero también que podría haberse debido en este caso a algún tipo de ataque malintencionado.

Subías advirtió de que en las condiciones «que siempre aceptamos y nunca leemos» figura que la empresa no tiene ninguna responsabilidad en caso de interrupción del servicio; aunque a su juicio esto cambiará con el paso del tiempo porque algunas de esas aplicaciones se están consolidando como servicios de telecomunicaciones «básicos» para la ciudadanía y que se prestan de una forma casi monopolística.

Varios expertos observaron además que se trata de servicios gratuitos que estas empresas ofrecen a los usuarios, y que no hay forma por lo tanto de reclamar ningún perjuicio; ya que las propias compañías alertan a la hora de dar de alta a los usuarios -aunque pocos lo leen- de que ese servicio puede verse interrumpido.