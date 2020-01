Cajas Clap disminuidas advierte el gobierno

El Jefe de Estado, Nicolás Maduro, exigió mantener sustanciosas las cajas Clap. “No me disminuyan las cajas, hemos parido para llegarle con Clap a todo el mundo”, advirtió. Pidió garantizar que le lleguen al pueblo los 24 productos que contiene este programa de alimentos subsidiados

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro; exigió al Gabinete Ejecutivo mantener sustanciosas las 12 millones de cajas mensuales; que se distribuyen a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap); y garantizar que le lleguen al pueblo los 24 productos que contiene este programa de alimentos subsidiados que beneficia a más 6 millones 200 mil familias.

“Hay que mantener la calidad en los Clap (…) no me disminuyan las cajas, hemos parido para llegarle con Clap a todo el mundo”, advirtió.

Pidió que en el caso que exista una contingencia se le debe explicar al pueblo porqué llegan de esas formas las cajas Clap. “Hay que explicar que el bloqueo, la presión, la persecución, la mentira no nos permitió cumplir, pero hay que garantizarles que queremos hacerlo”.

El presidente Maduro reconoció que esta meta es posible con la incorporación de la Milicia Nacional Bolivariana y llamó a todos los sectores que producen en el campo para consolidar una gran alianza productiva desde lo creativo.

Garantizó el financiamiento en bolívares, petro, dólares, euros y yuanes, así como llevar los insumos, mecanización, maquinaria y técnica para ampliar la base productiva de Venezuela.

El presidente Maduro calificó como una experiencia positiva que en el estado Falcón haya surgido un grupo de productores de semillas de maíz amarillo que no estaba contemplado en el plan.

