Chacao presenta concierto del Calendario Musical Banplus 2023

Este viernes 24 de febrero las cantantes colombianas Shakira y Karol G, estrenaron su primer tema juntas titulado “Te quede grande” o “TQG”, donde lanzan indirectas a sus exparejas el exfutbolista Gerard Piqué y el rapero, Anuel AA.

“Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. / Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”, canta Karol G.

Por su parte, Shakira lanza frases como: “Volver contigo never, tú eres la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llueven. / Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. / Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía”.

TQG se incluye entre las 17 canciones del nuevo trabajo discográfico de Karol G, Mañana será bonito.

Este sería el el cuarto disco desde que arrancó su carrera discográfica en 2017 con Unstoppable.

Shakira y Karol G lanzan TQG

Así mismo, la colaboración entre las dos colombianas se llevaba años cocinando. La artista de Medellín ha sido siempre seguidora de Shakira y ha crecido con su música.

En cuanto a Shakira, este es el cuarto tema don ventila los detalles de su ruptura con Piqué: Te felicito, Monotonía, la Sessions #53 con Bizarrap y TQG.

Además, en los próximos días lanzará un nuevo trabajo con el cantante colombiano, Manuel Turizo.

Con información: ACN/El País/Redes

