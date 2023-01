Call The Police llega a Venezuela para rendir tributo a The Police

Compartir

Call The Police, la banda de rock, llega a Venezuela para ofrecer varios shows en el país; Caracas y Valencia.

El legendario guitarrista Andy Summers de la mítica banda de rock The Police, acompañado por Joao Barone, baterista de Os Paralamas do Sucesso y el bajista, cantante y compositor Rodrigo Santos, de Barao Vermelho, forman parte de la súper banda «Call The Police».

El concierto en Caracas es el próximo 11 de marzo al Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding.

Summers, con su show Call The Police, producido por Total Show Entertainment y Eventos Globales, interpretará el repertorio clásico de su banda madre:

“Roxanne”, “Every Breath You Take”, “So Lonely” «Message in a Bottle», «Driven To Tears», entre muchas otras piezas clásicas de la agrupación, pero también temas poco habituales como “Tea in the Sahara” o “Hole in my life”.

Venezuela recibe en marzo a Calle The Police

«Call The Police» surgió en la época en la que Andy Summers partió de gira con el guitarrista John Etheridge.

En uno de sus viajes a Brasil conoció al también productor con el que armó la idea de su propio tributo a The Police.

Años después se sumaron los músicos brasileños Rodrigo Santos, bajista de Barao Vermelho y Joao Barone, baterista de Os Paralamas do Sucesso.

“Me siento muy bien con este proyecto. No siento que me estoy vendiendo. No hay muchos bajistas que canten como Rodrigo Santos, y Barone toca muy bien el estilo de Stewart Copeland».

«Es divertido para mí. Es una especie de súper grupo y las canciones son ideales para tocar de una manera más relajada”, expresó Summers en una entrevista reciente a un reconocido medio de comunicación.

