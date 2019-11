Cambio climático: Ahora ahora hay huracanes mas fuertes que hace 100 años

Un estudio reciente afirma que los huracanes ahora son mas grandes, más dañinos y son tres veces más frecuentes que hace 100 años.

Utilizando un nuevo método para calcular la destrucción, los científicos dicen que el aumento de la frecuencia es «inequívoco».

Los intentos anteriores para aislar el impacto del cambio climático en los huracanes a menudo arrojaron resultados contradictorios.

Pero el nuevo estudio dice que el aumento del daño causado por estos grandes ciclones está relacionado con el calentamiento global.

Los huracanes o los ciclones tropicales son uno de los desastres naturales más destructivos. El daño infligido por el huracán Katrina en 2005 se estimó en 125 billones de dólares, aproximadamente el 1% del PIB estadounidense.

Una de las grandes preguntas con las que los científicos han luchado es cómo comparar eventos de tormentas de diferentes épocas.

¿El aumento en los daños financieros registrados durante el siglo pasado se debe simplemente al hecho de que ahora hay más personas viviendo en la ruta de los huracanes, que generalmente son más adinerados?.

Investigaciones anteriores han concluido que el aumento de los daños estaba relacionado con la riqueza, y no con ningún cambio estadísticamente significativo en la frecuencia.

En lugar de analizar el daño económico, los autores analizaron la cantidad de tierra que fue totalmente destruida por más de 240 tormentas entre 1900 y 2018, según las bases de datos de la industria de seguros.

Como ejemplo, los investigadores examinaron el huracán Irma que azotó a Florida en 2017.

Alrededor de 1.1 millones de personas vivían dentro de los 10.000 kilómetros cuadrados más cercanos a la llegada de la tormenta.

Con la riqueza per cápita estimada en 194 mil dólares, los científicos concluyeron que la riqueza general en esta región de 10.000 km2 fue de 215 billones de dólares.

Como la tormenta causó daños por valor de 50 billones, esto fue el 23% de la riqueza en la región. Entonces, al tomar el 23% de los 10.000 kilómetros cuadrados dio un área de destrucción total de 2.300 kilómetros cuadrados.

Al calcular cifras similares para eventos durante el siglo pasado, los investigadores pudieron hacer lo que dicen son comparaciones más realistas en términos de daños a lo largo de las décadas.

Los autores encontraron que la frecuencia de los huracanes más dañinos había aumentado en una tasa del 330% en solo un siglo; y creen que esto se debe principalmente al aumento de las temperaturas.

«Nuestros datos revelan una tendencia positiva emergente en el daño que atribuimos a un cambio detectable en las tormentas extremas debido al calentamiento global», escriben.

