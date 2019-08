Cambios y enroques en el gabinete ejecutivo; designo el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el marco de proceso de renovación, rectificación y cambio; impulsado a principios de mayo.

Vanesa Montero López fue designada al frente; del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana.

Félix Ramón Plasencia González asumirá; el nuevo Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior.

Gilberto Pinto Blanco queda al frente; del Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Minero Ecológico.

La doctora Asia Yajaira Villegas Poljak fue designada; ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.

César Gabriel Trómpiz Cecconi estará ahora al frente; del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Oswaldo Rafael Barbera Gutiérrez asumirá; como ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Raúl Alfonso Paredes queda como; ministro del Poder Popular de Obras Públicas.

Maduro designó también al constituyente Mervin Enrique Maldonado Urdaneta; como nuevo secretario ejecutivo del Movimiento Somos Venezuela; y del Sistema de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones.

ACN/AVN/diarios

No deje de leer: Contraofensiva contra EEUU ordena Maduro desde la ANC(Opens in a new browser tab)