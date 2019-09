Camila Cabello cautivó en Miami con sexy atuendo

Camila Cabello deja atónitos a todos con su más sexy atuendo, sin ropa interior. La cantante cautivó a sus fans en su concierto en Miami

Camila Cabello ha sido, sin duda, una de las principales estrellas musicales de 2019, y ahora deleitó a sus fans con un concierto que ofreció en la ciudad de Miami. Sin embargo, lo que más impacto fue el atuendo que lució, en el que dejaba ver que no traía ropa interior.

Atónitos con su más sexy atuendo y sin ropa interior

Camila usó un sexy catsuit plateado que delineaba su trasero; y dejaba al descubierto sus costados, lo cual fue muy aplaudido por el público. En las fotos que publicó en su cuenta de Instagram usando esa ropa; la cantante bromeó con frases como “escuchen, quiero tres hamburguesas después de este atuendo”.

“INMEDIATAMENTE” y “en este momento mi cerebro me está diciendo que me esfuerce lo más fuerte en mi core para no caerme con estos tacones”, completó la cantante.

Camila acaba de estrenar sus dos nuevos sencillos, “Liar” y “Shameless”, que formarán parte de su nuevo álbum Romance, el cual saldrá a la venta próximamente.

Foto del perfil de camila_cabello – The Fillmore Miami Beach at the Jackie Gleason Theater

La imagen puede contener: una o varias personas, calzado y exterior – Verificado

Miami!!!! I’m obsessed w my home city. It heals my soul every time with it’s humid ass air and greasy ass platanitos and croquetas. The energy in this room was so special.. I wanna thank all my day one fans that were there too, so grateful for you sticking by me and caring about me and my happiness for so long !!!! My heart actually needed this show last night, thank you for coming and showing me love 💘. and thank u @verizon for making my private concert for

#VerizonUp – members so special 🗝