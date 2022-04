¡Entradas agotadas! Camila y Sin Bandera abren segunda función en Caracas

La Justicia británica ha rechazado que Sheeran y sus coautores de “Shape of You”; John McDaid de Snow Patrol y el productor Steven McCutcheon, plagiasen la canción “Oh Why”, de Sami Choki, de 2015.

En ese sentido, al dar a conocer el fallo, el juez Antony Zacaroli concluyó que Sheeran “ni deliberadamente ni inconscientemente”; copió una frase de “Oh Why” al escribir “Shape of You”, la canción más vendida en el Reino Unido en 2017 y la más reproducida en Spotify.

Los procedimientos legales contra el cantautor habían empezado en 2018, lo que llevó a un juicio que duró 11 días en marzo.

Durante el proceso legal, Sheeran negó que tomase “prestadas” ideas de compositores sin su permiso. Además, aseguró que siempre reconoce el trabajo de otros artistas si incluye en sus temas partes ajenas.

La acusación, llevada por el letrado Andrew Sutcliffe, había indicado por su parte que el artista tomó prestadas ideas y que las incluía en sus canciones, que a veces lo reconoce y otras no.

Según el abogado, Sheeran otorga crédito a esas “ideas prestadas” dependiendo de si son famosos o no y, en este caso; agregó, sus defendidos “no son Shaggy, Coldplay, Rihanna o Jay-Z”.

Ed’s been dealing with a lawsuit recently and he wanted to share a few words about it all pic.twitter.com/hnKm7VFcor

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) April 6, 2022