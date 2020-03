Camilo y Evaluna Montaner estrenan el tema «Por primera vez»

El famoso conejito malo habló abiertamente de su vida sexual y respondió algunas incógnitas que lo han estado rondando.

Y es que se decía que Bad Bunny era bisexual y ahora él dice que no cierra la posibilidad de estar con hombres.

Bad Bunny bisexual

Mediante una entrevista con el medio Los Angeles Times confesó que no quisiera encajonarse en una definición.

Según las declaraciones del cantante puertoriqueño que dio al medio, “No me defino”, cuenta el cantante, de 24 años, “Al final del día, no sé si en 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe. Pero por el momento, soy heterosexual y me gustan las mujeres”.

Para el conejito malo el amor puede llegar de distintas maneras y no se cierra a lo que pueda suceder en un futuro.

El cantante puertorriqueño mencionó que estaba saliendo con alguien, pero no reveló el nombre de su interés romántico. Sin embargo, eso no detiene su activismo y representación diversa que busca demostrar en su carrera artística. Como se recuerda, el reguetón es música que ha sido calificada como “machista, sexista u homofóbica” desde sus inicios.

“Hay personas que escuchan el reguetón y lo aman y, al mismo tiempo, nunca se han sentido representados en este (…) En 20 o 30 años nadie se había preocupado por eso, pero yo sí”, comentó sobre el género que se ha propuesto cambiar.

Por otro lado, Bad Bunny se ha mostrado como un defensor de los derechos de la comunidad LGBT, todo esto causó que en algún momento se cuestionara si era bisexual.

Nuevo álbum de Bad Bunny

El cantante de música urbana estrenó su álbum YHLGMDLG, (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) que de inmediato se está volviendo un éxito y se convirtió en tendencia rápidamente.

En su nuevo álbum titulado “YHLQMDLG”, el reguetonero incluye canciones como “Yo Perreo Sola”, canción que se alinea a los movimientos de empoderamiento femenino, en sus videos musicales ha mostrado parejas homosexuales, mujeres transgénero y personas con discapacidad.

