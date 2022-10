CAMRADIO reconoció a trabajadores de Turismo Estéreo 105.5 FM Onda la Superestación

Compartir

En el Día Internacional de la Radiodifusión, CAMRADIO entregó reconocimientos a trabajadores con más de 30 años de servicio en las emisoras radiales del país.

Carolina Fuenmayor y Néstor Rivas de Turismo Estéreo 105.5 FM Onda la Superestación recibieron esta merecida distinción.

La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión (CAMRADIO) agasajó a trabajadores radiales del país con más de 30 años de servicio.

Este acto también sirvió para el reencuentro de destacadas figuras del medio, quienes se dieron cita en la sede de la organización para celebrar el Día Internacional de la Radiodifusión, este 4 de octubre.

Turismo Estéreo 105.5 FM Onda la Superestación también estuvo presente, siendo reconocida la labor de la periodista y locutora Carolina Fuenmayor, y de Néstor Rivas, gerente de programación de la emisora varguense.

Iván Messori, presidente de CAMRADIO; Ángel Lesma, vicepresidente de gestión; Ángel Pinto, vicepresidente de finanzas; Alejandro Farías, vicepresidente de relaciones institucionales y Janeth Carbone, vicepresidente de relaciones con los capítulos, fueron los anfitriones de esta jornada que abrió con un minuto de silencio en homenaje a los radiodifusores venezolanos que lamentablemente partieron este año.

Luego de contactos online con diferentes emisoras del país, se procedió a la entrega de botones.

Vale destacar el reconocimiento especial por su larga trayectoria y aportes a la industria radial venezolana, a la expresidenta de CAMRADIO, Marieta Hernández, para quien hubo sentidas palabras de afecto y agradecimiento, las cuales se concretaron en la develación de una placa con su nombre a la entrada del salón de los expresidentes de la organización.

Una programación refrescante y consolidada

Al reconocer la trayectoria de Fuenmayor y Rivas, Turismo Estéreo 105.5 FM continúa acumulando logros que la destacan como una emisora cuya programación, refrescante e innovadora, la han convertido en la primera y más importante del estado La Guaira, con alcance internacional vía streaming, tunein radio y a través de www.turismoestereo.com.

Talento para Talentos

Con una dilatada trayectoria en diversos medios de comunicación del país, la periodista Carolina Fuenmayor se inició en Radio Fe y Alegría al tiempo que cursaba sus estudios de Comunicación Social.

No solo obtuvo un gran aprendizaje profesional como locutora, sino que además realizó importantes aportes en el área de producción y ventas.

Más tarde, trabajó en Venevisión como periodista, animadora, narradora, productora y finalmente como gerente de RRPP en la vicepresidencia de ventas.

Siendo además fundadora del departamento de relaciones institucionales de ese departamento y creadora del exitoso espacio “Nota Especial”, el cual revolucionó el concepto del periodismo corporativo en el país.

Fuenmayor recuerda con mucho orgullo el hecho de haber sido quien dio a conocer la aparición de la Virgen de Betania y haber ejercido como coordinadora general de la International Advertising Association para Venezuela.

Más de cuatro décadas como radiodifusor

Néstor Rivas recuerda sus inicios como office boy en 1.070 La Guaira, cuando apenas era un muchacho, allá por el año 1976.

Desde entonces, la radio se ha convertido en su vida y su nombre ha venido sonando en diversas ocupaciones en más de 13 emisoras durante los últimos 46 años.

Sus inicios lo llevaron a desarrollarse en estaciones como, Ideal, YVKE Mundial, Sensación y Supersuave, entre otras en las que se fue fogueando hasta que hoy en día se encuentra al frente de la gerencia de programación de Turismo Estéreo 105.5 FM.

Rivas afirma entre risas que, de volver a nacer, nuevamente sería radiodifusor.

“Mi norte es seguir trabajando en la radio y hacer cada día mejor mi trabajo. Me siento muy agradecido con la directiva de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión por este reconocimiento, el primero en 46 años, por lo que me llena mucho y me compromete a seguir dando lo mejor».

